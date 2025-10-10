Hà Nội

Xe

Toyota RAV4 hybrid của cảnh sát Australia bị quá nhiệt pin

Toyota RAV4 Hybrid bị quá nhiệt pin khi cảnh sát Queensland, Australia huấn luyện lái với cường độ cao. Toyota khẳng định xe hoạt động tốt, chưa có sự cố.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota RAV4 2026.

Một chương trình huấn luyện lái xe chuyên sâu của Sở Cảnh sát Queensland (QPS), Australia, vừa phát hiện tình trạng quá nhiệt pin điện áp cao trên mẫu Toyota RAV4 Hybrid, dòng xe vốn nổi tiếng với độ bền và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu.

Theo kế hoạch được công bố từ đầu năm 2025, QPS đã đặt mua 400 chiếc RAV4 Hybrid để thay thế các xe cảnh sát truyền thống như Camry sedan. Tuy nhiên, báo cáo nội bộ bị rò rỉ cho thấy trong các buổi huấn luyện lái xe cường độ cao, pin hybrid của RAV4 có thể quá nhiệt khi xe phanh gấp, tăng tốc mạnh và hoạt động ở vòng tua cao.

3-9264.jpg
Toyota RAV4 hybrid của cảnh sát Australia bị quá nhiệt pin.

Trong trường hợp này, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ bảo vệ, buộc xe phải dừng để làm mát, hoặc thậm chí chuyển sang chế độ limp-home, chỉ vận hành bằng động cơ xăng với công suất giới hạn.

Thông tin trên đã làm dấy lên nhiều tranh luận trong nội bộ lực lượng cảnh sát Queensland. Chủ tịch Công đoàn Cảnh sát Shane Prior bày tỏ lo ngại rằng nếu xe bị giảm công suất trong tình huống khẩn cấp, điều đó có thể ảnh hưởng đến an toàn của người dân và cảnh sát. Ông cho rằng các thử nghiệm đáng ra phải được tiến hành trước khi mua số lượng lớn xe.

4-4034.jpg
RAV4 có thể quá nhiệt khi phanh gấp, tăng tốc mạnh và hoạt động cường độ cao.

Trước lo ngại này, QPS khẳng định rằng RAV4 Hybrid vẫn đủ điều kiện hoạt động tuyến đầu. Cơ quan này cho biết chưa ghi nhận bất kỳ sự cố quá nhiệt nào trong quá trình làm nhiệm vụ thực tế, và vấn đề chỉ xảy ra trong điều kiện thử nghiệm đặc biệt của chương trình đào tạo.

Phía Toyota Australia cũng xác nhận đã kiểm tra toàn bộ xe liên quan và xác định chúng hoạt động đúng thiết kế, đồng thời nhấn mạnh hệ thống hybrid có cơ chế bảo vệ tự động nhằm tránh hư hại trong các tình huống quá tải.

1-892.jpg
QPS khẳng định rằng RAV4 Hybrid vẫn đủ điều kiện hoạt động tuyến đầu.

Theo các chuyên gia, Toyota RAV4 Hybrid phiên bản AWD sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên kết hợp với một mô-tơ điện riêng cho trục sau, không có kết nối cơ học giữa hai cầu. Hệ thống này chỉ kích hoạt mô-tơ sau khi phát hiện bánh trước bị trượt hoặc cần tăng độ bám.

Tuy nhiên, trong điều kiện lái xe cường độ cao liên tục, chẳng hạn khi tập luyện kỹ năng truy đuổi hay phanh khẩn cấp, mô-tơ điện và pin có thể chịu tải nhiệt quá mức, buộc hệ thống phải can thiệp để bảo vệ linh kiện. Đây là phản ứng bình thường của xe hybrid khi hoạt động ngoài giới hạn thiết kế.

2-7395.jpg
Bất chấp sự cố tại Australia, Toyota RAV4 Hybrid vẫn là mẫu SUV bán chạy nhất toàn cầu năm 2024, với danh tiếng về độ tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí...

Các thử nghiệm độc lập của CarExpert trước đó bao gồm chạy đường dài, địa hình và mô phỏng tăng tốc mạnh cũng chưa ghi nhận sự cố tương tự, cho thấy vấn đề có thể chỉ xuất hiện trong các bài tập đặc biệt của cảnh sát.

Bất chấp sự cố tại Australia, Toyota RAV4 Hybrid vẫn là mẫu SUV bán chạy nhất toàn cầu năm 2024, với danh tiếng về độ tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành thấp. Việc QPS tiếp tục sử dụng RAV4 cho thấy niềm tin vào công nghệ hybrid của Toyota vẫn được duy trì, dù cần điều chỉnh quy trình vận hành để phù hợp với đặc thù nhiệm vụ cường độ cao.

