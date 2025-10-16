Hà Nội

Xe

Toyota Hilux 2026 lộ ảnh nội thất, góc cạnh và hiện đại hơn

Hình ảnh rò rỉ mới nhất đã hé lộ khoang cabin của Toyota Hilux 2026, mang đến cái nhìn rõ nét về mẫu xe bán tải thế hệ mới nhà Toyota.

Thảo Nguyễn
Video: Hé lộ mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2026 thế hệ mới.

Theo hình ảnh do tài khoản Kurdistan Automotive Blog chia sẻ, Hilux 2026 sở hữu thiết kế nội thất hoàn toàn mới, với bảng táp-lô góc cạnh hơn, hộc để đồ được mở rộng và thêm một ngăn chứa phụ phía trên. Hình ảnh cho thấy đây là bản tay lái nghịch, tuy nhiên Toyota xác nhận sẽ sản xuất cả phiên bản tay lái thuận để phục vụ thị trường toàn cầu.

Điểm nổi bật trong thiết kế mới là màn hình giải trí trung tâm dạng nổi, lớn hơn thế hệ cũ nhưng vẫn giữ viền dày và bố trí 8 nút bấm vật lý ở hai bên, cho thấy Toyota vẫn duy trì yếu tố thao tác cơ học nhằm đảm bảo sự tiện dụng trong điều kiện địa hình khó. Hai bên táp-lô còn được tích hợp khay để cốc tiện lợi. Cabin cũng có sẵn chỗ dành cho đồng hồ kỹ thuật số, phù hợp xu hướng trang bị hiện nay.

1-3076.jpg
Toyota Hilux 2026 lộ ảnh nội thất, góc cạnh và hiện đại hơn.

Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định kích thước màn hình của Hilux mới có phần khiêm tốn so với các mẫu bán tải cùng nhà như Tundra, Tacoma hay Land Cruiser 250, vốn có thiết kế tích hợp liền mạch và màn hình lớn hơn.

Không chỉ thay đổi về thiết kế nội thất, Toyota Hilux 2026 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm bậc thang IMV nâng cấp, kỳ vọng tiếp tục duy trì khả năng vận hành bền bỉ, đa địa hình – vốn là thế mạnh truyền thống của Hilux.

2-1237.jpg
Không chỉ thay đổi về thiết kế nội thất, Toyota Hilux 2026 được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm bậc thang IMV nâng cấp.

Ngoại thất cũng đang được Toyota cải tiến theo hướng hiện đại hóa, với phần đầu và đuôi xe dự kiến sẽ sắc sảo hơn, nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc như Ford Ranger và Mitsubishi Triton.

Về động cơ, tài liệu đăng ký tại Úc gần đây tiết lộ rằng Hilux 2026 sẽ sử dụng động cơ diesel 2.8L mild-hybrid 48V, thay thế cho các tùy chọn động cơ xăng 2.7L và diesel 2.4L tăng áp hiện tại.

3-1529.jpg
Hilux 2026 sẽ sử dụng động cơ diesel 2.8L mild-hybrid 48V, thay thế cho các tùy chọn động cơ xăng 2.7L và diesel 2.4L tăng áp hiện tại.

Ngoài ra, nhiều khả năng Toyota đang phát triển một biến thể hiệu suất cao để cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger Raptor. Phiên bản này có thể sử dụng hệ truyền động hybrid i-Force Max 2.4L từ mẫu Tacoma, sản sinh công suất lên tới 326 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm.

Toyota Hilux 2026 được kỳ vọng sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay, mở đầu cho một chu kỳ sản phẩm mới của dòng bán tải trụ cột trong danh mục xe toàn cầu của Toyota.

