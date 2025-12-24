Hà Nội

Xe

Khởi động xe của năm 2026 tại Việt Nam và mở cổng bình chọn

Chương trình Xe Của Năm 2026 mở cổng bình chọn từ 15h00 ngày 23/12/2025 đến 23h59 01/01/2026 trên website xecuanam.vn. Lễ công bố các danh hiệu vào 14/01/2026.

Thảo Nguyễn
Video: Công bố các danh hiệu tại xe của năm 2025.

Chương trình Xe Của Năm 2026 đã chính thức khởi động, thời gian bình chọn kéo dài đến hết ngày 1/1/2026. Lễ công bố các danh hiệu dự kiến diễn ra vào ngày 14/1/2026. Bước sang năm tổ chức thứ sáu, sự kiện năm nay ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý trong cách phân khúc, chấm điểm và vinh danh các mẫu xe, phản ánh rõ hơn bức tranh thị trường ôtô Việt Nam hiện nay.

2-5552.jpg
Khởi động chương trình xe của năm 2026 tại Việt Nam và mở cổng bình chọn.

Điểm điều chỉnh lớn nhất của Xe Của Năm 2026 là việc không còn duy trì một danh hiệu “Xe Của Năm” duy nhất. Thay vào đó, chương trình chuyển sang mô hình trao giải theo từng giá trị và mục đích sử dụng, bao gồm Xe Điện của năm, Xe Hybrid của năm, Xe Ấn tượng, Xe Triển vọng, Xe Gia đình của năm và Xe Dịch vụ của năm. Cách tiếp cận này giúp việc đánh giá tập trung hơn vào vai trò và nhóm người dùng mà mỗi mẫu xe hướng tới, thay vì đặt các sản phẩm có triết lý khác nhau lên cùng một thước đo.

4-9296.jpg
Chương trình Xe Của Năm 2026 mở cổng bình chọn từ 15h00 ngày 23/12/2025 đến 23h59 01/01/2026 trên website xecuanam.vn.

Bên cạnh đó, hệ thống phân khúc tiếp tục được tinh gọn, giảm xuống còn 9 nhóm xe. Khác với cách phân loại truyền thống theo gầm cao hay gầm thấp, các phân khúc năm nay được xây dựng dựa trên giá bán kết hợp với nhu cầu sử dụng, như xe phục vụ gia đình hoặc xe kinh doanh dịch vụ. Chương trình cũng giới hạn các mẫu xe tham gia ở mức giá dưới 2 tỷ đồng, qua đó tập trung vào nhóm xe phổ thông đang chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường.

5-898.jpg
Lễ công bố các danh hiệu Xe Của Năm 2026 sẽ diễn ra vào 14/01/2026.

Một điểm mới khác trong mùa giải 2026 là việc thống nhất bộ tiêu chí chấm điểm giữa Hội đồng Giám Khảo và người tiêu dùng. Lần đầu tiên, hai nhóm này cùng đánh giá các mẫu xe dựa trên 6 tiêu chí gồm giá và giá trị bán lại, chi phí vận hành, độ bền và độ tin cậy, an toàn, thiết kế và tiện nghi, cùng khả năng vận hành và công nghệ. Theo Ban Tổ chức, cách làm này nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đánh giá chuyên môn và trải nghiệm sử dụng thực tế, đồng thời tăng tính minh bạch cho kết quả chung.

3-0.jpg
Song song với các hoạt động đánh giá, sự kiện lái thử xe khu vực miền Bắc đã diễn ra ngày 23/12 tại khu vực Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Về cấu trúc phân khúc cụ thể, Xe Của Năm 2026 gồm các nhóm xe gia đình theo các dải giá từ dưới 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, hai phân khúc xe dịch vụ 5 chỗ và 7 chỗ, cùng hai phân khúc bán tải là bán tải đa dụng và bán tải phong cách. So với các năm trước, số lượng phiên bản trong mỗi phân khúc cũng được rút gọn, chỉ giữ lại các phiên bản có giá bán phù hợp với tiêu chí của chương trình.

Ra đời từ năm 2021, Xe Của Năm là chương trình đánh giá ô tô thường niên quy mô toàn quốc, kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng Giám Khảo và ý kiến từ cộng đồng người tiêu dùng. Với những điều chỉnh trong mùa giải 2026, chương trình cho thấy định hướng cập nhật phương pháp đánh giá nhằm tiệm cận hơn với nhu cầu sử dụng và thực tế thị trường ôtô Việt Nam.

Song song với các hoạt động đánh giá, sự kiện lái thử xe khu vực miền Bắc đã diễn ra ngày 23/12 tại khu vực Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, 20 thành viên Hội đồng Giám Khảo trực tiếp trải nghiệm 24 mẫu xe đến từ 15 thương hiệu khác nhau. Danh sách lái thử bao gồm nhiều mẫu xe mới và đang nhận được sự quan tâm trên thị trường như VinFast Limo Green, Ford Mustang Mach-E, Suzuki Fronx, Geely Monjaro, Lynk & Co 08, Hyundai Santa Fe Hybrid, Honda HR-V e:HEV RS, GWM Wey 80, BYD Sealion 6 và Dongfeng Huge HEV, phản ánh xu hướng điện hóa và đa dạng hóa sản phẩm tại thị trường ôtô Việt Nam.

