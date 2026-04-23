Tông xe liên hoàn trên cầu dây văng ở TP HCM, giao thông ùn tắc suốt đêm

Vụ tai nạn liên hoàn trên cầu dây văng Phú Mỹ giữa 6 ôtô khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng kéo dài từ đêm đến rạng sáng...

Xuân Danh

Đến rạng sáng nay 23/4, hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 6 ôtô trên cầu dây văng Phú Mỹ, TP HCM mới được giải quyết xong, giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.

Trước đó, khoảng 19h30 tối 22/4, xe tải chạy hướng từ quận 7 cũ về vòng xoay Mỹ Thủy, khi đổ dốc cầu Phú Mỹ đa va chạm với xe phía trước, kéo theo ôtô Porsche, một xe tải khác và hai xe đầu kéo liên tiếp tông nhau.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn gây kẹt xe suốt đêm đến rạng sáng 23/4 trên cầu dây văng Phú Mỹ, TP HCM.

Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Chiếc Porsche 7 chỗ chịu thiệt hại nặng nề nhất khi bị kẹt cứng giữa một xe tải và xe đầu kéo; phần nắp capo biến dạng, cong vênh và mắc vào rơ moóc, kính chắn gió cùng cửa sổ vỡ vụn.

May mắn vụ tai nạn không có thương vong về người. Vụ tai nạn khiến toàn bộ các phương tiện nằm chắn ngang làn đường, gây ùn tắc kéo dài trên cầu. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối khu Nam với cảng Cát Lái, nên sự cố đã khiến hàng nghìn xe tải, container phải dừng lại, ảnh hưởng lớn đến thời gian vận chuyển hàng hóa trong đêm.

(Nguồn: Tiền phong)

Tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội bị tạm giữ hình sự

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế ô tô Lexus RX350 gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính, Hà Nội xảy ra vào ngày 25/3.

Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự tài xế Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) - tài xế ô tô Lexus RX350 gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính.

nong-do-con-1.jpg
Dự kiến thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/4

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5.