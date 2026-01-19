Hà Nội

Tàn tích pháo đài đồ sộ nhất từng được biết của tộc người Viking

Di tích Aggersborg (Đan Mạch) là pháo đài Viking bí ẩn, thể hiện trình độ quân sự và tư duy tổ chức vượt thời đại của người Bắc Âu cổ.

T.B (tổng hợp)
Pháo đài Viking hình tròn lớn nhất từng được biết đến. Aggersborg là pháo đài hình tròn lớn nhất trong hệ thống pháo đài Viking kiểu Trelleborg, với đường kính lên tới khoảng 240 mét, vượt xa các công trình cùng thời ở Đan Mạch. Quy mô này cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của Aggersborg trong chiến lược quân sự và kiểm soát lãnh thổ thời Viking. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng vào thời vua Harald Bluetooth. Các nhà khảo cổ xác định Aggersborg được xây dựng khoảng năm 970–980, dưới triều vua Harald Bluetooth, người nổi tiếng với việc thống nhất Đan Mạch và truyền bá Kitô giáo. Pháo đài phản ánh quyền lực trung ương mạnh mẽ và khả năng huy động nguồn lực lớn của nhà vua. Ảnh: heritagedaily.com.
Cấu trúc hình học được tính toán cực kỳ chính xác. Aggersborg được thiết kế theo hình tròn gần như hoàn hảo, chia thành bốn khu vực bằng hai trục vuông góc, tạo thành dạng chữ thập. Độ chính xác này cho thấy người Viking có kiến thức toán học và kỹ thuật xây dựng đáng nể. Ảnh: medieval.eu.
Số lượng nhà dài kỷ lục trong một pháo đài. Bên trong Aggersborg từng có tới 48 ngôi nhà dài (longhouse), nhiều hơn bất kỳ pháo đài kiểu Trelleborg nào khác. Điều này cho thấy nơi đây không chỉ là căn cứ quân sự mà còn là trung tâm tập kết binh lính quy mô lớn. Ảnh: Pinterest.
Vị trí chiến lược bên Limfjord. Aggersborg nằm cạnh Limfjord, tuyến đường thủy quan trọng nối biển Bắc với nội địa Đan Mạch. Nhờ vị trí này, người Viking có thể kiểm soát giao thương, di chuyển quân đội và bảo vệ vùng phía bắc Jutland hiệu quả. Ảnh: videnskab.dk.
Thời gian sử dụng khá ngắn. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy Aggersborg chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn, có thể vài thập kỷ. Điều này khiến các nhà nghiên cứu tranh luận về mục đích thật sự của pháo đài, từ căn cứ quân sự tạm thời đến biểu tượng quyền lực hoàng gia. Ảnh: viking-herald.s3.eu-west-1.amazonaws.com.
Được phát hiện và nghiên cứu muộn. Mặc dù có quy mô lớn, Aggersborg chỉ được nghiên cứu khảo cổ bài bản từ thế kỷ 20. Trước đó, dấu tích của nó bị che khuất bởi đất canh tác và thời gian, khiến vai trò lịch sử chưa được nhận thức đầy đủ. Ảnh: media.lex.dk.
Là Di sản Thế giới UNESCO. Năm 2023, Aggersborg cùng các pháo đài Viking khác ở Đan Mạch được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Danh hiệu này khẳng định giá trị toàn cầu của Aggersborg trong lịch sử quân sự và kiến trúc thời Viking. Ảnh: visithimmerland.eu.
