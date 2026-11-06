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Chính trị

Tỉnh Quảng Ngãi truy điệu, an táng thêm 11 hài cốt liệt sĩ

11 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại xã Đăk Pék và Dục Nông (Quảng Ngãi) vừa được tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Glei.

Tuệ Minh

Ngày 6/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Glei, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã Đăk Pék và xã Dục Nông.

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và khai quật được 11 bộ hài cốt liệt sĩ tại 2 địa phương.

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Lãnh đạo xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) tham gia truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: BCHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, tại xã Dục Nông, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Cục Chính trị, Quân đoàn 34 tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ. Tại xã Đăk Pék, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tìm kiếm được 2 hài cốt liệt sĩ; Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék quy tập thêm 7 hài cốt liệt sĩ.

Đây là kết quả trong quá trình triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Đăk Pék và Dục Nông.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và đông đảo người dân đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, 11 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đăk Glei trong niềm xúc động, thành kính của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

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Nghi thức trước lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đăk Pék.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, tính đến ngày 5/11, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 67 hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì nhân lực, phương tiện, tổ chức tìm kiếm, khảo sát tại những khu vực theo kế hoạch; tập trung rà soát, kiểm tra các vị trí nghi vấn, đối chiếu thông tin từ nhân chứng với kết quả đào tìm thực tế, nhất là những địa bàn đã có thông tin nhưng chưa xác định chính xác vị trí chôn cất.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân chứng và các lực lượng liên quan tiếp tục được tăng cường nhằm thu thập, xác minh thông tin. Các đơn vị cũng chú trọng quản lý địa bàn, bảo đảm an toàn về người, phương tiện, trang bị trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Video: Khai quật mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi: Phát hiện một di vật đặc biệt và lời kêu gọi khẩn | VTV8
#An táng #truy điệu #Anh hùng liệt sĩ #Quảng Ngãi

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