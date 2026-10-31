Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Liên tiếp tìm thấy, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ vẫn còn xương, răng cùng nhiều di vật như tăng, võng dù, cúc áo, bát B52…

Hạo Nhiên

Ngày 31/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 01/10 đến nay, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 (Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ tại xã Ái Tử và 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Vĩnh Linh.

Được biết, các hài cốt liệt sĩ vẫn còn xương, răng cùng nhiều di vật như tăng, võng dù, dao găm, cúc áo, bát B52, thắt lưng, hộp đạn AK, lọ thuốc...

1793357002099-199171024959742757-6777175255881331179-ed1836fe54159ea55f1459a0baba0636.jpg
Lực lượng chức năng đang cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ đã được cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ; đồng thời, đưa về quàn tại đơn vị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 để chăm sóc, hương khói, bảo quản chu đáo.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các khu vực nói trên.

>>>Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.
#Hài cốt #liệt sĩ #Quảng Trị #bộ đội #chiến tranh #quy tập

Bài liên quan

Chính trị

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật ở Lâm Đồng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện, quy tập 7 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại phường 3 Bảo Lộc.

Ngày 30/10, thông tin từ UBND phường 3 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa phối hợp Đội K75 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ.

Việc quy tập thành công 7 hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ, chiến sĩ Đội K75 với cấp ủy, chính quyền phường 3 Bảo Lộc và lực lượng liên quan. Góp phần đưa các anh trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân.

Xem chi tiết

Chính trị

Tìm thấy thi thể liệt sĩ được bọc trong tăng bộ đội ở Huế

Từ thông tin nhân viên bảo vệ rừng cung cấp, lực lượng chức năng TP. Huế đã tìm thấy một thi thể liệt sĩ tại khu rừng tràm ở thôn An Hòa, xã Lộc An.

Ngày 29/10, thông tin từ Đội 192 - Bộ CHQS TP Huế cho biết, từ thông tin do ông Phạm Ngọc Minh, nhân viên bảo vệ rừng Công ty Nam Hòa cung cấp, đơn vị đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, vị trí phần mộ được tìm thấy tại khu vực Tằm Búng Binh, trong khu rừng tràm ở thôn An Hòa, xã Lộc An, TP Huế.

Xem chi tiết

Chính trị

Xúc động Lễ truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ ở Khánh Hoà

Đây là lần thứ ba tỉnh Khánh Hoà tổ chức lễ truy điệu, an táng kể từ đầu chiến dịch 500 ngày đêm, nâng tổng số hài cốt được quy tập lên 84 liệt sĩ.

Ngày 28/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

865042532-1790055885377134-2649671440945159806-n.jpg
Các đại biểu thành kính dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ảnh: QPVN
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới