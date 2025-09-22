Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tiktoker Việt Phương Thoa với màn 'test camera' điện thoại mới cực nét

Cộng đồng trẻ

Tiktoker Việt Phương Thoa với màn 'test camera' điện thoại mới cực nét

"Flex" loạt ảnh mới được chụp bằng Iphone 17 promax, Việt Phương Thoa khéo khoe vóc dáng thon gọn nhiều người mơ ước.

Trầm Phương
Vừa qua, Tiktoker Việt Phương Thoa đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh mới, được cô tiết lộ là "chụp bằng iPhone 17". Màn test camera này không chỉ khiến nhiều người phải xuýt xoa vì nữ Tiktoker đã sở hữu đời Iphone mới nhất, mà còn bởi vóc dáng nuột nà của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Vừa qua, Tiktoker Việt Phương Thoa đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh mới, được cô tiết lộ là "chụp bằng iPhone 17". Màn test camera này không chỉ khiến nhiều người phải xuýt xoa vì nữ Tiktoker đã sở hữu đời Iphone mới nhất, mà còn bởi vóc dáng nuột nà của cô nàng. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh mới được Việt Phương Thoa đăng tải cho thấy cô đang trong trang phục tập luyện năng động, với áo crop-top màu hồng và quần shorts thể thao màu xám. (Ảnh: FBNV)
Loạt ảnh mới được Việt Phương Thoa đăng tải cho thấy cô đang trong trang phục tập luyện năng động, với áo crop-top màu hồng và quần shorts thể thao màu xám. (Ảnh: FBNV)
Những bức ảnh chụp ngoài trời, chất lượng hình ảnh được đánh giá là rất chân thực, rõ nét, làm nổi bật từng chi tiết từ gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn cho đến vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn của cô. (Ảnh: FBNV)
Những bức ảnh chụp ngoài trời, chất lượng hình ảnh được đánh giá là rất chân thực, rõ nét, làm nổi bật từng chi tiết từ gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn cho đến vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn của cô. (Ảnh: FBNV)
Trong các bức ảnh, Việt Phương Thoa tự tin khoe vòng eo thon gọn, cơ bụng nổi rõ, minh chứng cho quá trình tập luyện chăm chỉ. (Ảnh: FBNV)
Trong các bức ảnh, Việt Phương Thoa tự tin khoe vòng eo thon gọn, cơ bụng nổi rõ, minh chứng cho quá trình tập luyện chăm chỉ. (Ảnh: FBNV)
Cô tạo dáng tự nhiên, lúc thì cầm chai nước, lúc thì uống nước giải khát, thể hiện một vẻ đẹp tràn đầy sức sống và năng lượng. (Ảnh: FBNV)
Cô tạo dáng tự nhiên, lúc thì cầm chai nước, lúc thì uống nước giải khát, thể hiện một vẻ đẹp tràn đầy sức sống và năng lượng. (Ảnh: FBNV)
Khung cảnh cây xanh tươi mát phía sau cũng được tái hiện một cách sống động, cho thấy khả năng thu sáng và độ chi tiết tuyệt vời của camera trên chiếc Iphone đời mới nhất. (Ảnh: FBNV)
Khung cảnh cây xanh tươi mát phía sau cũng được tái hiện một cách sống động, cho thấy khả năng thu sáng và độ chi tiết tuyệt vời của camera trên chiếc Iphone đời mới nhất. (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ xuýt xoa với nhan sắc của Việt Phương Thoa: "Trời ơi không quan trọng bả chụp điện thoại gì vì bả đẹp sẵn rồi.. Có chụp bằng máy đen trắng cũng đẹp nữa", "Hình chụp nét người trong hình thì đẹp". (Ảnh: FBNV)
Ở phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ xuýt xoa với nhan sắc của Việt Phương Thoa: "Trời ơi không quan trọng bả chụp điện thoại gì vì bả đẹp sẵn rồi.. Có chụp bằng máy đen trắng cũng đẹp nữa", "Hình chụp nét người trong hình thì đẹp". (Ảnh: FBNV)
Việt Phương Thoa được biết đến rộng rãi với biệt danh "chủ tịch giả danh" hay "em gái chị Google" nhờ những video hài hước, sáng tạo trên TikTok. (Ảnh: FBNV)
Việt Phương Thoa được biết đến rộng rãi với biệt danh "chủ tịch giả danh" hay "em gái chị Google" nhờ những video hài hước, sáng tạo trên TikTok. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh sự hài hước và khả năng diễn xuất, Việt Phương Thoa còn được biết đến là một cô gái đa tài, luôn nỗ lực không ngừng. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh sự hài hước và khả năng diễn xuất, Việt Phương Thoa còn được biết đến là một cô gái đa tài, luôn nỗ lực không ngừng. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi 23, cô đã có thể tự mua nhà riêng, minh chứng cho sự thành công và những cố gắng không mệt mỏi của mình. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi 23, cô đã có thể tự mua nhà riêng, minh chứng cho sự thành công và những cố gắng không mệt mỏi của mình. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#Việt Phương Thoa #iPhone 17 Pro Max #chụp ảnh đẹp #tiktoker Việt Phương Thoa #tiktoker #test camera

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT