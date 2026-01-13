Hà Nội

'Dụi mắt' ngắm thảm hoa đẹp lung linh bên hồ Gươm

Cộng đồng trẻ

Những ngày gần đây, hồ Gươm khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu của thảm hoa khổng lồ, thu hút giới trẻ đến check-in và thưởng ngoạn vẻ đẹp mùa xuân.

Trầm Phương
Những ngày này, khi Tết Nguyên đán đang cận kề, khu vực quanh hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) như được khoác lên mình một "tấm áo mới" rực rỡ sắc màu. Hàng ngàn bông hoa khoe sắc khiến người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng, cứ ngỡ như đang lạc bước vào một khu vườn cổ tích giữa lòng thủ đô.
Dạo bước dọc các tuyến phố như Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, người đi đường khó lòng kìm lòng được mà phải dừng chân để ngắm nhìn.
Điểm nhấn ấn tượng nhất chính là sự xuất hiện của những loại hoa vốn thường thấy ở xứ lạnh Đà Lạt hay châu Âu, nay lại bung nở rạng rỡ bên bờ hồ.
Vườn cẩm tú cầu với những quả cầu hoa tròn trịa với đủ sắc thái từ xanh lam, hồng phấn đến trắng tinh khôi được trồng san sát, tạo nên một dải lụa hoa mềm mại sát lối đi.
Những đóa hoa hình chuông của hoa mao địa hoàng vươn cao kiêu hãnh với sắc tím, trắng rủ xuống đầy nét thơ mộng.
Sắc xanh biển và tím đậm của những nhành hoa phi yến này mang đến vẻ đẹp sang trọng, thanh thoát, thu hút mọi ánh nhìn.
Xen kẽ đó là màu đỏ rực của hoa Trạng nguyên, sắc vàng tươi của Cúc mâm xôi và những khóm hoa Ngọc thảo nhiều màu sắc, tạo nên một bản hòa ca về thị giác.
Không chỉ là nơi tản bộ, hồ Gươm những ngày này trở thành một "studio ngoài trời" khổng lồ. Trên khắp các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok hay Instagram, những hình ảnh về thảm hoa hồ Gươm đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Nhiều người đã dành những lời khen có cánh trước khung cảnh hồ Gươm: "Hà Nội đẹp như trời Tây", hay "Không cần đi Đà Lạt, cứ ra hồ Gươm là có ảnh đẹp", "không tin vào mắt mình đi qua dụi mắt mấy lần luôn".
Đặc biệt, trong tiết trời hửng nắng nhẹ của những ngày giáp Tết, rất nhiều cô nàng đã tranh thủ diện những bộ áo dài truyền thống hay cách tân duyên dáng để thực hiện bộ ảnh Tết. Sắc áo dài thướt tha hòa cùng màu hoa rực rỡ tạo nên một khung cảnh đậm chất xuân, vừa hiện đại vừa mang nét hoài cổ của Hà Nội xưa. (Ảnh: Tr V Chung/Group Check in Vietnam)
#hồ Gươm #hoa mùa xuân #check-in #Hà Nội #hoa đẹp bên hồ gươm #thảm qua bên hồ gươm

