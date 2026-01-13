Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Danh tính hot girl đốn tim với bộ ảnh đẹp như mơ giữa rừng mai anh đào

Cộng đồng trẻ

Danh tính hot girl đốn tim với bộ ảnh đẹp như mơ giữa rừng mai anh đào

Không cần trang điểm cầu kỳ, 'nàng thơ' Phan Uyên Nhi vẫn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp tựa tiên tử giữa khung cảnh hoa mai anh đào nở rộ ở Đà Lạt.

Trầm Phương
Mới đây, cộng đồng mạng lại một phen "dậy sóng" trước bộ ảnh đầy thơ mộng của một thiếu nữ bên những nhành hoa mai anh đào rực rỡ. Giữa sắc hồng dịu dàng của hoa và nền trời xanh ngắt, vẻ đẹp thanh khiết của cô gái đã khiến không ít người phải xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cộng đồng mạng lại một phen "dậy sóng" trước bộ ảnh đầy thơ mộng của một thiếu nữ bên những nhành hoa mai anh đào rực rỡ. Giữa sắc hồng dịu dàng của hoa và nền trời xanh ngắt, vẻ đẹp thanh khiết của cô gái đã khiến không ít người phải xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Danh tính của mỹ nhân trong ảnh không ai khác chính là Phan Uyên Nhi - một gương mặt vốn đã rất nổi tiếng trong cộng đồng hot teen và người mẫu ảnh tại Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Danh tính của mỹ nhân trong ảnh không ai khác chính là Phan Uyên Nhi - một gương mặt vốn đã rất nổi tiếng trong cộng đồng hot teen và người mẫu ảnh tại Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Uyên Nhi lựa chọn bộ trang phục voan xanh pastel nhẹ nhàng, điểm xuyết những họa tiết hoa tinh tế, cực kỳ ăn nhập với không gian lãng mạn của rừng mai anh đào. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Uyên Nhi lựa chọn bộ trang phục voan xanh pastel nhẹ nhàng, điểm xuyết những họa tiết hoa tinh tế, cực kỳ ăn nhập với không gian lãng mạn của rừng mai anh đào. (Ảnh: IGNV)
Làn da trắng không tì vết cùng mái tóc đen dài bồng bềnh giúp cô nàng tôn lên nét khả ái, dịu dàng như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ. (Ảnh: IGNV)
Làn da trắng không tì vết cùng mái tóc đen dài bồng bềnh giúp cô nàng tôn lên nét khả ái, dịu dàng như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông hồng trong trẻo kết hợp với những góc chụp khoe khéo sống mũi cao và đôi mắt biết nói đã giúp Uyên Nhi thu về hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm tông hồng trong trẻo kết hợp với những góc chụp khoe khéo sống mũi cao và đôi mắt biết nói đã giúp Uyên Nhi thu về hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận khen ngợi. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người nhận xét rằng thần thái của cô ngày càng thăng hạng, mang vẻ đẹp vừa hiện đại vừa có chút cổ điển, mong manh. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người nhận xét rằng thần thái của cô ngày càng thăng hạng, mang vẻ đẹp vừa hiện đại vừa có chút cổ điển, mong manh. (Ảnh: IGNV)
Nếu là một "tín đồ" thường xuyên lướt mạng xã hội, có lẽ cái tên Phan Uyên Nhi đã không còn xa lạ. Cô nàng sinh năm 2001, đến từ Quảng Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: IGNV)
Nếu là một "tín đồ" thường xuyên lướt mạng xã hội, có lẽ cái tên Phan Uyên Nhi đã không còn xa lạ. Cô nàng sinh năm 2001, đến từ Quảng Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: IGNV)
Uyên Nhi bắt đầu được chú ý qua các bộ ảnh lookbook và được biết đến nhiều hơn khi quyết định tham gia "Tỏ tình hoàn mỹ" mùa 2. Với khả năng diễn xuất tự nhiên và gương mặt "không góc chết", cô nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón. (Ảnh: IGNV)
Uyên Nhi bắt đầu được chú ý qua các bộ ảnh lookbook và được biết đến nhiều hơn khi quyết định tham gia "Tỏ tình hoàn mỹ" mùa 2. Với khả năng diễn xuất tự nhiên và gương mặt "không góc chết", cô nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón. (Ảnh: IGNV)
Không bó buộc mình trong một hình ảnh nhất định, Uyên Nhi luôn biết cách biến hóa từ phong cách ngọt ngào, kẹo ngọt đến quyến rũ, sang chảnh. Tuy nhiên, hình ảnh "nàng thơ" nhẹ nhàng vẫn luôn là phong cách chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ nhất. (Ảnh: IGNV)
Không bó buộc mình trong một hình ảnh nhất định, Uyên Nhi luôn biết cách biến hóa từ phong cách ngọt ngào, kẹo ngọt đến quyến rũ, sang chảnh. Tuy nhiên, hình ảnh "nàng thơ" nhẹ nhàng vẫn luôn là phong cách chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ nhất. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, trang cá nhân của cô sở hữu lượng người theo dõi cực khủng trên các nền tảng Facebook, Instagram và TikTok. Mỗi bài đăng của cô nàng đều nhanh chóng trở thành xu hướng thời trang và làm đẹp cho giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, trang cá nhân của cô sở hữu lượng người theo dõi cực khủng trên các nền tảng Facebook, Instagram và TikTok. Mỗi bài đăng của cô nàng đều nhanh chóng trở thành xu hướng thời trang và làm đẹp cho giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Phan Uyên Nhi #hot girl #mai anh đào #ảnh đẹp #sao Việt #mẫu ảnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT