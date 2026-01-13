Hà Nội

Chiêm ngưỡng 'chú chó quý tộc' có gu thời trang đỉnh nhất mạng xã hội

Cộng đồng trẻ

Chiêm ngưỡng 'chú chó quý tộc' có gu thời trang đỉnh nhất mạng xã hội

Sở hữu thần thái kiêu kỳ và phong cách ăn diện xa hoa, Samantha đang là 'nàng thơ' bốn chân quyền lực nhất trong giới thú cưng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trầm Phương
Trong thế giới của các "pet influencer" (thú cưng có sức ảnh hưởng), nếu Tika the Greyhound nổi tiếng với sự tinh nghịch, thì Samantha - một cô chó thuộc giống Afghan Hound đến từ Edinburgh, Scotland - lại đang thiết lập một tiêu chuẩn hoàn toàn mới về sự sang trọng và đẳng cấp.
Với hơn 143.000 người theo dõi trên TikTok và hàng chục nghìn fan trên Instagram, Samantha không chỉ là một con vật cưng, chú chó là một biểu tượng thời trang đích thực, nhiều người còn đặt biệt danh cho Samantha là "chú chó quý tộc".
Samantha sở hữu những đặc điểm tự nhiên mà bất kỳ ai nhìn phải cũng phải xuýt xoa: vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, khuôn mặt thon dài và đặc biệt là bộ lông màu trắng kem mượt mà, rũ xuống như một dải lụa cao cấp.
Chính ngoại hình này đã giúp Samantha dễ dàng chinh phục mọi phong cách, từ những bộ cánh "Old Money" thanh lịch đến phong cách sang chảnh được nhiều người ví von là "quý bà thành thị".
Nhiều cư dân mạng còn liên tưởng "cô nàng" là phiên bản bốn chân của nhân vật Samantha Jones trong bộ phim đình đám Sex and the City vì sự tự tin và cá tính khác biệt.
Không chỉ dừng lại ở việc mặc những bộ đồ dành cho thú cưng thông thường, tủ đồ của Samantha là sự kết hợp tinh tế giữa phụ kiện cao cấp và tư duy thẩm mỹ hiện đại.
Samantha thường xuyên xuất hiện với những chiếc kính râm thời thượng, khăn lụa thắt hờ quanh cổ hoặc quấn trên đầu kiểu "Babushka" (phong cách dùng khăn quàng đầu) cực kỳ trendy.
Từ những chiếc áo len cổ lọ ấm áp cho đến những chiếc áo khoác lông quyền quý, mỗi lần xuất hiện của Samantha đều giống như đang sải bước trên sàn catwalk của một tuần lễ thời trang.
Samantha có khả năng đứng yên và tạo những biểu cảm lạnh lùng rất chuyên nghiệp, tạo nên những khung hình đậm chất tạp chí Vogue.
Sức ảnh hưởng của Samantha đã vượt ra khỏi biên giới mạng xã hội. Với phong cách quý tộc đặc trưng, "cô nàng" đã nhận được lời mời hợp tác từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Jimmy Choo, Tommy Hilfiger và Harrods.
Trầm Phương
