Chiêm ngưỡng 'chú chó quý tộc' có gu thời trang đỉnh nhất mạng xã hội

Sở hữu thần thái kiêu kỳ và phong cách ăn diện xa hoa, Samantha đang là 'nàng thơ' bốn chân quyền lực nhất trong giới thú cưng trên các nền tảng mạng xã hội.
Diễn viên Kim Hiền vừa xác nhận ly hôn doanh nhân Andy. Nhiều năm trước, cô chia tay DJ Hoàng Phong.
Không cần trang điểm cầu kỳ, 'nàng thơ' Phan Uyên Nhi vẫn gây thương nhớ với bộ ảnh đẹp tựa tiên tử giữa khung cảnh hoa mai anh đào nở rộ ở Đà Lạt.
Một cô gái vừa trở thành tâm điểm sự chú ý trên mạng khi diện chiếc quần màu da 'hiểm hóc' khiến người xem phải dụi mắt xem lại thật kỹ mới nhìn ra sự thật.
Bộ sưu tập tượng ngựa 'Thiên Mã' độc đáo do nghệ nhân Bùi Văn Tự chế tác nhằm chào đón Tết Bính Ngọ 2026 mang thông điệp về sự thịnh vượng và sức mạnh vươn lên.
Sinh sống giữa rừng Amazon rộng lớn, tộc người Ashaninka lưu giữ lối sống cổ xưa gắn chặt với thiên nhiên và bản sắc văn hóa mạnh mẽ.
Giữa các thảo nguyên và vùng bán sa mạc châu Phi, chồn hôi sọc châu Phi (Ictonyx striatus) nổi bật bởi mùi hôi phòng vệ và lối sống bí ẩn.
Dù giá lên tới vài triệu đồng mỗi con, gà Đông Tảo (Hưng Yên) vẫn được khách đặt mua từ rất sớm.
Từ cát-sê vỏn vẹn 60.000 đồng khi mới vào nghề, Lệ Quyên từng bước khẳng định tên tuổi bằng giọng ca đặc biệt và sự bền bỉ, rồi trở thành ‘nữ hoàng phòng trà’.
Dưới ánh đèn lung linh của phố đi bộ, hot girl được mệnh danh 'Rosé bản Việt' Huyền Diệu chiếm trọn mọi ánh nhìn với visual 'phát sáng' trong bộ ảnh mới nhất.
Tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026, Lexus đã trưng bày mẫu sedan hạng sang ES thế hệ hoàn toàn mới, dự kiến sẽ cập bến thị trường Đông Nam Á vào năm 2026.
Trong loạt ảnh mới chia sẻ từ chuyến du lịch Hong Kong, Milan Phạm nhanh chóng gây chú ý với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng gọn gàng và gu thời trang hiện đại.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi giàu nghị lực, có thể làm được điều phi thường và dành dụm được một khoản tiền khá lớn.
Giữa cuộc sống xô bồ, khu vườn ngập tràn hoa lá, cỏ cây như "liều thuốc" giúp Kim Hiền cân bằng lại tâm hồn.
Củ đậu ngọt mát, bổ dưỡng, tốt cho tim mạch, tiêu hóa, miễn dịch và da, nhưng ăn sai cách có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Khoảng 9.500 năm trước, những người săn bắn hái lượm đã hỏa táng thi thể một phụ nữ trên giàn thiêu ở vùng đất ngày nay là Malawi.
NSND Hồng Vân chia sẻ lại hình ảnh thời trẻ. Nhan sắc thanh tú, phong cách sành điệu cùng thần thái rạng rỡ của nữ nghệ sĩ lập tức nhận lời khen.
Xuất hiện trong trang phục sơ mi trắng, Karen Nguyễn ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp trong trẻo, thần thái tự tin và phong cách thời trang thanh lịch.
Giữa mùa đông, Mộc Châu khoác sắc vàng hoa cải nở sớm, tạo bức tranh cao nguyên bình yên, dịu dàng, gợi nhớ những cánh đồng hoa trên đảo Jeju Hàn Quốc.
Xuất hiện trên phố với tà áo dài đỏ, Phạm Nguyễn Lan Thy nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc đậm chất Á Đông cùng thần thái trầm lắng, cuốn hút.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một lăng mộ ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể chứa hài cốt của một thành viên trong gia đình Vua Midas.