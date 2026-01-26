Tiến bộ trong phẫu thuật nội soi và robot điều trị ung thư thực quản

Ung thư thực quản luôn được xem là một trong những bệnh lý ác tính phức tạp và “khó nhằn” nhất của hệ tiêu hóa.

Không ít bệnh nhân từng phải trải qua những ca mổ lớn đầy ám ảnh, đối mặt với đau đớn kéo dài, nguy cơ biến chứng cao và quá trình hồi phục chậm. Tuy nhiên, những tiến bộ vượt bậc của y học hiện đại, đặc biệt là phẫu thuật nội soi và ứng dụng robot, đang từng bước làm thay đổi hành trình điều trị, mang đến cơ hội sống tốt hơn cho người bệnh.

Chuyển dịch chiến lược: Từ phẫu thuật đơn thuần đến tiếp cận toàn diện

Ngày 23/1/2026, Hệ thống Y tế Vinmec tổ chức Hội nghị khoa học “Tiến bộ trong phẫu thuật nội soi và phẫu thuật robot điều trị ung thư thực quản”, quy tụ hàng trăm chuyên gia ngoại khoa, ung bướu và hồi sức gây mê từ các bệnh viện lớn trên khắp cả nước. Hội nghị là dịp cập nhật những xu hướng điều trị hiện đại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực hành lâm sàng và các kết quả nghiên cứu mới trong điều trị một trong những bệnh lý ác tính phức tạp nhất của đường tiêu hóa.

Hội nghị khoa học “Tiến bộ của Phẫu thuật nội soi và phẫu thuật robot điều trị ung thư thực quản”.

Tại hội nghị, PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn - Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, Chủ tịch Chi hội Phẫu thuật Thực quản Việt Nam - cho biết, ung thư thực quản không chỉ khó điều trị bởi đặc điểm giải phẫu phức tạp, mà còn do phần lớn bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn. Điều này khiến việc lựa chọn chiến lược điều trị đa mô thức phù hợp luôn là một thách thức lớn đối với các bác sĩ.

Nếu trước đây, phẫu thuật mổ mở gần như là lựa chọn chủ đạo, thì ngày nay, điều trị ung thư thực quản đã bước sang một giai đoạn mới. Các tiến bộ trong chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, gây mê - hồi sức và phẫu thuật ít xâm lấn đã mở ra hướng tiếp cận cá thể hóa, đa mô thức, lấy người bệnh làm trung tâm.

Theo các báo cáo tại hội nghị, điều trị phẫu thuật ung thư thực quản ngày nay không còn là phẫu thuật điều trị đơn lẻ, mà là một quy trình điều trị liên tục và khép kín, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành. Quá trình này bắt đầu từ đánh giá chính xác giai đoạn bệnh bằng các phương tiện chẩn đoán hiện đại, phân tầng nguy cơ và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp cho từng người bệnh.

PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn - Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Ngoại - Hệ thống Y tế Vinmec, Chủ tịch Chi hội Phẫu thuật Thực quản Việt Nam.

Trên cơ sở đó, chỉ định phẫu thuật được phối hợp chặt chẽ với hóa trị và xạ trị tiền phẫu hoặc hậu phẫu, nhằm tăng khả năng khỏi bệnh, giảm nguy cơ tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật phẫu thuật, các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của gây mê - hồi sức, kiểm soát đau, dinh dưỡng và phục hồi chức năng sớm.

Chăm sóc hậu phẫu và theo dõi lâu dài không chỉ nhằm phát hiện sớm biến chứng hay tái phát, mà còn hướng tới cải thiện khả năng ăn uống, phục hồi thể trạng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh sau điều trị. Cách tiếp cận toàn diện này phản ánh xu hướng mới của y học hiện đại, đồng thời mở ra cơ hội cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân ung thư thực quản ngay cả trong những trường hợp phức tạp.

“Cuộc cách mạng” trong điều trị ung thư thực quản

Sự phát triển mạnh mẽ của phẫu thuật nội soi, cùng việc ứng dụng công nghệ robot trong những năm gần đây, đã tạo nên bước chuyển mang tính cách mạng trong điều trị bệnh lý ung thư thực quản.

Bằng hệ thống phẫu thuật robot với camera 3D độ phân giải cao, khả năng phóng đại hình ảnh vượt trội và các cánh tay robot linh hoạt, phẫu thuật viên có thể thao tác hiệu quả tại những vùng giải phẫu sâu, hẹp và phức tạp như trung thất. Công nghệ giúp tối ưu tầm nhìn, hạn chế run, nâng cao độ chính xác của từng thao tác và gia tăng mức độ an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ robot giúp giảm tổn thương mô lành, hạn chế đau sau mổ, tối ưu hóa can thiệp xâm lấn. Phương pháp này làm giảm đáng kể tỷ lệ biến chứng sau mổ, đặc biệt là biến chứng hô hấp, giảm nguy cơ ảnh hưởng chức năng nói do tổn thương thần kinh quặt ngược cho người bệnh, đồng thời rút ngắn thời gian nằm viện.

“Quan trọng hơn, những tiến bộ này góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng sống sau điều trị, bên cạnh mục tiêu điều trị khỏi bệnh”, PGS. Huấn cho biết.

Các chuyên gia ngoại khoa hàng đầu Việt Nam quy tụ tại Hội nghị.

Trong nhiều năm qua, Vinmec đã đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và mô hình tổ chức, từng bước xây dựng các Trung tâm Xuất sắc trong những lĩnh vực mũi nhọn như Tiêu hóa, Ung bướu, Tim mạch, Chấn thương chỉnh hình… Đây là nền tảng quan trọng để đưa các tiến bộ y học của thế giới vào điều trị hiệu quả, an toàn và toàn diện cho người bệnh tại Việt Nam.

Việc Vinmec tổ chức hội nghị khoa học chuyên sâu về phẫu thuật nội soi và phẫu thuật robot điều trị ung thư thực quản tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững của hệ thống: Lấy y học hàn lâm làm nền tảng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên sâu và ứng dụng công nghệ cao trong thực hành lâm sàng, nâng cao hiệu quả điều trị.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS.BS Trần Bình Giang - Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của sự kiện.

“Hội nghị không chỉ là diễn đàn khoa học chuyên sâu, mà còn là cầu nối quan trọng góp phần chuẩn hóa tiến bộ trong thực hành lâm sàng giữa các bệnh viện, thúc đẩy nghiên cứu và từng bước nâng cao chất lượng điều trị ung thư thực quản tại Việt Nam, hướng tới lợi ích thiết thực và lâu dài cho người bệnh”, ông nhấn mạnh.