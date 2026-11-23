[VIDEO] Khủng hoảng quanh CEO Nvidia có thể ảnh hưởng ngành AI?

Nvidia điều tra bê bối liên quan đến Jensen Huang nhưng chưa phát hiện rò rỉ bí mật. Sự phụ thuộc vào CEO làm dấy lên lo ngại về nguồn chip và niềm tin ngành AI.