Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Tài xế công nghệ chưa phải đóng BHXH bắt buộc theo dự luật
Cơ quan soạn thảo dự kiến giữ nguyên quy định chưa bắt buộc tài xế công nghệ đóng BHXH; Bộ Nội vụ nghiên cứu mở rộng diện tham gia vào giai đoạn 2027–2028.
Cơ quan soạn thảo dự kiến giữ nguyên quy định chưa bắt buộc tài xế công nghệ đóng BHXH; Bộ Nội vụ nghiên cứu mở rộng diện tham gia vào giai đoạn 2027–2028.
Cơ quan soạn thảo dự kiến giữ nguyên quy định chưa bắt buộc tài xế công nghệ đóng BHXH; Bộ Nội vụ nghiên cứu mở rộng diện tham gia vào giai đoạn 2027–2028.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định nâng hạn mức vay nước ngoài trung, dài hạn năm 2026 lên 10 tỷ USD; bên vay tự chịu rủi ro trả nợ.
Đầu năm 2027, ba vị trí điều hành tại Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ khuyết. Pháp có lợi thế, trong khi Tây Ban Nha và Hà Lan cạnh tranh ghế chủ tịch.
Sojitz Nhật Bản ký ghi nhớ với Masan, dự kiến mua 5% cổ phần Masan High-Tech Materials và phân phối vonfram, florit dài hạn tại Nhật Bản.
Nvidia điều tra bê bối liên quan đến Jensen Huang nhưng chưa phát hiện rò rỉ bí mật. Sự phụ thuộc vào CEO làm dấy lên lo ngại về nguồn chip và niềm tin ngành AI.
VCCI kiến nghị công khai phí và ngăn sàn ép người bán dùng dịch vụ độc quyền, trong bối cảnh Shopee và TikTok Shop chiếm gần 98% giao dịch năm 2025.
Mười tháng đầu năm, doanh thu bất động sản TP HCM tăng 10,8%. Thành phố đã tháo gỡ 361 dự án, nhưng 560 dự án vẫn đang chờ hướng xử lý.
Tập đoàn Nhật Bản Kokuyo đã nhận chuyển nhượng gần 47% vốn Thiên Long và dự kiến chào mua thêm 18%, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 65%.
Xăng và điện giảm từ 1/11 giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nhưng nguyên liệu tăng tới 50% vẫn gây áp lực, trong khi Chính phủ yêu cầu kiểm soát giá cuối năm.
Khu tập thể Trương Định được xếp vào diện phải phá dỡ. Phương án sơ bộ đề xuất xây tổ hợp 30 tầng, có ba tầng hầm, dự kiến triển khai theo giai đoạn.
Cơ quan soạn thảo dự kiến giữ nguyên quy định chưa bắt buộc tài xế công nghệ đóng BHXH; Bộ Nội vụ nghiên cứu mở rộng diện tham gia vào giai đoạn 2027–2028.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định nâng hạn mức vay nước ngoài trung, dài hạn năm 2026 lên 10 tỷ USD; bên vay tự chịu rủi ro trả nợ.
Đầu năm 2027, ba vị trí điều hành tại Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ khuyết. Pháp có lợi thế, trong khi Tây Ban Nha và Hà Lan cạnh tranh ghế chủ tịch.
Sojitz Nhật Bản ký ghi nhớ với Masan, dự kiến mua 5% cổ phần Masan High-Tech Materials và phân phối vonfram, florit dài hạn tại Nhật Bản.
Nvidia điều tra bê bối liên quan đến Jensen Huang nhưng chưa phát hiện rò rỉ bí mật. Sự phụ thuộc vào CEO làm dấy lên lo ngại về nguồn chip và niềm tin ngành AI.
VCCI kiến nghị công khai phí và ngăn sàn ép người bán dùng dịch vụ độc quyền, trong bối cảnh Shopee và TikTok Shop chiếm gần 98% giao dịch năm 2025.
Mười tháng đầu năm, doanh thu bất động sản TP HCM tăng 10,8%. Thành phố đã tháo gỡ 361 dự án, nhưng 560 dự án vẫn đang chờ hướng xử lý.
Tập đoàn Nhật Bản Kokuyo đã nhận chuyển nhượng gần 47% vốn Thiên Long và dự kiến chào mua thêm 18%, nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 65%.
Xăng và điện giảm từ 1/11 giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nhưng nguyên liệu tăng tới 50% vẫn gây áp lực, trong khi Chính phủ yêu cầu kiểm soát giá cuối năm.
Khu tập thể Trương Định được xếp vào diện phải phá dỡ. Phương án sơ bộ đề xuất xây tổ hợp 30 tầng, có ba tầng hầm, dự kiến triển khai theo giai đoạn.
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