[VIDEO] AI khiến 600.000 lao động công nghệ Mỹ mất việc

Từ cuối năm 2022, khoảng 600.000 lao động công nghệ Mỹ mất việc. Nghiên cứu của Goldman Sachs cho thấy họ khó tìm việc mới và thu nhập giảm kéo dài.