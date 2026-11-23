[VIDEO] Nguồn cung nhà tăng nhưng giao dịch bất động sản giảm

Trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng mở bán hơn 104.000 sản phẩm, nhưng giao dịch chững lại vì giá cao, lãi vay đắt và thiếu nhà vừa túi tiền.