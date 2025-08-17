Hà Nội

Sống Khỏe

Thức khuya lâu ngày, thận có thể suy yếu với 3 dấu hiệu dễ nhận biết

Thức khuya không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn âm thầm ảnh hưởng đến thận. Cơ thể sẽ phát đi 3 dấu hiệu cảnh báo bạn không nên bỏ qua.

Giang Thu

Thói quen thức khuya ngày càng phổ biến trong nhịp sống hiện đại, từ giới trẻ, dân văn phòng đến những người làm việc ca đêm. Nhiều người coi ngủ muộn là bình thường, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng, việc thiếu ngủ hoặc ngủ không đúng giờ không chỉ làm cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung mà còn tác động âm thầm đến thận – cơ quan quan trọng chịu trách nhiệm lọc máu, thải độc và cân bằng nước, điện giải trong cơ thể.

thuc.jpg
Thức khuya lâu ngày, thận có thể suy yếu với 3 dấu hiệu dễ nhận biết. Ảnh minh họa

Khi chúng ta thường xuyên ngủ muộn, huyết áp và nhịp tim có xu hướng tăng cao, mạch máu tại thận co lại, dẫn đến giảm lượng máu nuôi dưỡng cơ quan này. Hệ thần kinh giao cảm luôn trong tình trạng căng thẳng, gây rối loạn hormone như adrenaline, làm suy giảm chức năng thận về lâu dài. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, cả thiếu ngủ lẫn ngủ quá nhiều đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

Dưới đây là 3 dấu hiệu cảnh báo thận suy yếu do thức khuya:

Phù nề cơ thể

Phù nề là một trong những dấu hiệu sớm dễ nhận thấy của bệnh thận. Ban đầu, hiện tượng này thường xuất hiện ở vùng mí mắt, đặc biệt vào buổi sáng. Theo thời gian, phù có thể lan xuống chân, cẳng chân, thậm chí phát triển thành phù toàn thân nếu chức năng thận tiếp tục suy giảm. Người bệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng, dễ nhầm lẫn với dấu hiệu mệt mỏi thông thường do thiếu ngủ.

Quầng thâm dưới mắt

Quầng thâm do ngủ muộn trong ngắn hạn có thể cải thiện sau vài ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu thức khuya kéo dài, thận âm và tinh huyết bị ảnh hưởng, quầng thâm sẽ dai dẳng, kèm theo các triệu chứng khác như: đau lưng, chóng mặt, ù tai, khô miệng, hay quên, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ.

Ở phụ nữ, tình trạng này còn có thể đi kèm rối loạn kinh nguyệt hoặc kinh nguyệt ít. Quầng thâm do thận yếu thường xuất hiện quanh mắt và bọng mắt, khó biến mất chỉ nhờ nghỉ ngơi.

1ed1c28fe64f6e11375e.jpg
Quầng thâm dưới mắt dấu hiệu cảnh báo thận suy yếu. Ảnh minh họa

Lượng nước tiểu bất thường

Ở người khỏe mạnh, số lần đi tiểu ban đêm thường chỉ 0–1 lần, lượng nước tiểu chiếm khoảng 1/3–1/2 lượng ban ngày. Khi thận bị tổn thương, khả năng lọc và tái hấp thu nước thay đổi, dẫn đến tình trạng tiểu đêm nhiều lần, lượng tiểu vượt 500 ml trong nhiều ngày liên tiếp.

Nếu đi kèm với các biểu hiện khác như nước tiểu có bọt, phù nề, huyết áp tăng, đây là tín hiệu cảnh báo thận đang suy yếu. Dù tiểu đêm nhiều có thể do nguyên nhân khác như tiểu đường hay phì đại tuyến tiền liệt, nhưng nếu xuất hiện đồng thời các dấu hiệu kể trên, người bệnh không nên chủ quan.

Cách bảo vệ thận khi thường xuyên thức khuya

Để hạn chế tác hại của việc ngủ muộn, các chuyên gia khuyến cáo:

Điều chỉnh đồng hồ sinh học: Ưu tiên ngủ đủ 7–8 giờ mỗi ngày, hạn chế thức khuya kéo dài. Nếu phải làm ca đêm, hãy bù giấc ngủ ban ngày trong môi trường yên tĩnh, hạn chế ánh sáng và tiếng ồn.

Chế độ ăn uống lành mạnh: Tăng cường thực phẩm giàu vitamin nhóm B (ngũ cốc nguyên cám, rau xanh, trứng, sữa), protein chất lượng cao từ cá, thịt nạc, đậu nành, hạt, hạn chế đường và dầu mỡ, uống đủ nước mỗi ngày.

Tập thể dục điều độ: Các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, đạp xe 30–45 phút mỗi ngày giúp cải thiện lưu thông máu, giảm căng thẳng và hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả.

Thức khuya không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi tức thời mà còn là nguyên nhân âm thầm làm suy yếu thận. Ba dấu hiệu cảnh báo gồm: phù nề, quầng thâm dai dẳng và tiểu đêm bất thường là những tín hiệu quan trọng giúp nhận diện sớm nguy cơ. Nhận biết kịp thời và thay đổi lối sống, kết hợp chế độ ăn ngủ nghỉ hợp lý chính là chìa khóa bảo vệ thận và sức khỏe tổng thể lâu dài.

