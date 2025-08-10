Thủ tướng yêu cầu tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như "khoán 10"

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh như trên khi chủ trì cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ), chiều 10/8.

Thủ tướng nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một trong những khâu đột phá nhất để phát triển nền kinh tế. Ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một trong những khâu đột phá nhất để phát triển nền kinh tế.

Hiện các cấp, các ngành, các chủ thể có liên quan đều đang rất quyết liệt, tích cực tổ chức thực hiện Nghị quyết 68 một cách đồng bộ, tổng thể, toàn diện để Nghị quyết đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, sản phẩm cụ thể, cân đong đo đếm được.

Từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thúc đẩy tăng trưởng 8,3% đến 8,5% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng số hóa, xanh hóa, tuần hoàn, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, hiện thực hóa mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và sự đóng góp của Ban IV trong thời gian qua, đặc biệt là kịp thời nắm bắt và phản ánh thực tiễn tình hình khu vực kinh tế tư nhân, nhất là thủ tục hành chính; chủ động tham vấn cơ chế, chính sách mang tầm chiến lược về phát triển khu vực kinh tế tư nhân; kiến tạo các cơ chế đối thoại hiệu quả giữa Nhà nước - nhà đầu tư; góp phần xây dựng mạng lưới liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Việt.

Để tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và các nghị quyết liên quan của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh cần tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận mới, cụ thể là cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu; đặt việc triển khai Nghị quyết 68 nằm trong tổng thể sự phát triển của đất nước, trong hệ thống các nhiệm vụ mang tính cách mạng, trụ cột, đột phá, chiến lược theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; triển khai với tinh thần thần tốc, đột phá, bứt phá hơn nữa trong thời gian tới để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái.

Theo Thủ tướng, muốn vậy, phải tháo gỡ những rào cản về thể chế, về cơ chế, chính sách, bảo đảm thể chế thông thoáng; thu hút nguồn lực toàn xã hội; thúc đẩy đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển con người và quản trị thông minh; xây dựng hạ tầng hiện đại, thông suốt.

Thủ tướng khẳng định, phải phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, vì nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp.

Nhà nước phải phát huy vai trò kiến tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của người dân.

Về một số công việc thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ cần tạo thể chế, cơ chế thuận lợi, thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân.

Thể chế là một nguồn lực, là động lực cho sự phát triển, do đó, cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để Nghị quyết 68 mang lại hiệu quả tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây.

Cùng với đó, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của đất nước; xây dựng niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ nguồn lực (như về thuế, phí, lệ phí…), tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân.

Từ đó, tạo động lực, truyền cảm hứng, khuyến khích sự tham gia, hưởng ứng tích cực của người dân trong lập nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân với tinh thần yên tâm, tin tưởng, phấn khởi, góp phần phát triển đất nước, thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng đồng ý giao Bộ Tài chính, Ban IV và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chỉ số đo lường, đánh giá thực hiện Nghị quyết 68 và các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, cũng như đánh giá môi trường kinh doanh nói chung.

Tinh thần là bộ chỉ số phải phản ánh đúng, trúng, để điều hành trên cơ sở dữ liệu, bảo đảm "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và "3 dễ" là dễ theo dõi, dễ thúc đẩy, dễ đánh giá.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần tạo hệ sinh thái để đưa 5 triệu hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp lớn hơn, trở thành các doanh nghiệp đa quốc gia tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn…

Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương tổ chức Chương trình "Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam", bảo đảm thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Ban IV nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển kinh tế tư nhân.

Về công tác truyền thông, Thủ tướng lưu ý tăng cường thông tin về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm tốt; tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, xứng đáng.