Thủ tướng gặp mặt các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí

Chiều 23/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên, đại diện các doanh nghiệp văn hoá, du lịch...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho biết, chúng ta vừa kết thúc năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả thành công toàn diện trên các lĩnh vực và toàn thể Nhân dân ta đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, an toàn, cùng chung nhịp đập khát vọng hành động đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, chăm lo mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội - để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Hòa cùng với không khí đón Tết của khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia đã thi công xuyên Tết để đẩy nhanh tiến độ; các cơ sở khám, chữa bệnh luôn sẵn sàng ứng trực; các cán bộ, chiến sỹ lực lượng chức năng, công chức, viên chức, người lao động làm xuyên Tết vì sự an toàn, bình yên của Nhân dân, để những tuyến giao thông được thông suốt, để những con đường luôn xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc ngợi ca quê hương, đất nước được tổ chức thành công; nhiều chuyến du lịch an toàn, thú vị được tổ chức để thêm tự hào về non sông, gấm vóc Việt Nam…

Thủ tướng nêu rõ, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực và trong công tác chuẩn bị phục vụ Tết cổ truyền dân tộc, đồng thời triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển KTXH năm 2026 có vai trò rất quan trọng của Bộ, các nhà văn hoá, trí thức, các văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, huấn luyện viên, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo Thủ tướng, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2026-2030. Với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đây là năm đầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Thủ tướng mừng tuổi các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nêu rõ, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ đặt ra đối với Bộ và toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, Thủ tướng đề nghị tập trung chỉ đạo quán triệt 4 định hướng chủ đạo trong phát triển ngành: Văn hóa thấm sâu, tạo động lực, truyền cảm hứng; thể thao tạo sức bật, nâng tầm vóc; du lịch giàu bản sắc, chạm cảm xúc, tăng giá trị; thông tin - truyền thông chủ động dẫn dắt, vững tin, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Với tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới và thành tích mới, thành công mới; đóng góp quan trọng góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về lĩnh vực văn hóa và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với yêu cầu phát triển rất cao trong kỷ nguyên mới, ngành phải tập trung cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 80, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ tập trung rà soát các chủ trương của Đảng, những vướng mắc, những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, từ đó xây dựng, trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ để thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Về nhân lực, Thủ tướng nhấn mạnh, phải giữ chân người tài, thu hút người tài, đào tạo người tài. Đề xuất cơ chế, đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, kể cả thu hút đầu tư tư nhân theo hình thức đầu tư tư, sử dụng công trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật…