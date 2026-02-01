Hà Nội

Thủ phủ bưởi Diễn tất bật vào vụ thu hoạch Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Thủ phủ bưởi Diễn tất bật vào vụ thu hoạch Tết Bính Ngọ 2026

Các vườn bưởi Diễn (Hà Nội) đang vào cao điểm thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán và đón khách tham quan, chụp ảnh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các vườn bưởi Diễn (Hà Nội) bước vào cao điểm thu hoạch, không khí lao động trên các vườn bưởi trở nên rộn ràng. Ảnh: Daibieunhandan
Quả bưởi chín vàng, căng tròn được người dân thu hái cẩn thận, xếp gọn và phân loại ngay tại vườn để kịp phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Kinhtedothi
Theo các chủ vườn, bưởi Diễn càng già cây, vỏ càng rám thì hương vị càng thơm, ngọt sâu. Ảnh: Daibieunhandan
Hiện, giá bưởi Diễn tại vườn trong khoảng 20.000 - 50.000 đồng/quả, tùy trọng lượng và độ tuổi cây. Ảnh: Kinhtedothi
Năm nay thời tiết thuận lợi, ít mưa lớn vào giai đoạn cuối vụ nên trái bưởi giữ được mẫu mã đẹp, ít sẹo, chất lượng ổn định. Ảnh: Tiền phong
Một số vườn bưởi Diễn đã hoàn tất việc thu hoạch. Chỉ còn lại một số ít khu vườn giữ nguyên những cây bưởi đẹp, chăm sóc kỹ lưỡng để chờ thu hoạch đúng dịp Tết. Ảnh: Tiền phong
Các chủ vườn cho biết, giữ bưởi qua Rằm tháng Chạp đòi hỏi theo dõi sát thời tiết. Ảnh: Tiền phong
Những đợt rét đậm, sương muối hoặc mưa trái mùa có thể khiến quả giảm mã, rụng cuống. Bù lại, bưởi thu hoạch muộn thường có giá cao hơn song sản lượng không nhiều. Ảnh: Phapluat&amp;xahoi
Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu Tết, các nhà vườn bưởi Diễn còn mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Daibieunhandan
Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu Tết, các nhà vườn bưởi Diễn còn mở cửa đón khách tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Daibieunhandan
#Thu hoạch bưởi Diễn Tết Nguyên đán #Nông trại bưởi Diễn Hà Nội #Chất lượng và giá bưởi Diễn #Ảnh hưởng thời tiết đến mùa bưởi #Du lịch và tham quan vườn bưởi Diễn #Chuẩn bị vụ Tết Bính Ngọ 2026

