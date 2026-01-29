Hà Nội

Thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội tất bật vào vụ Tết Bính Ngọ 2026

Người dân tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang tất bật chạy đua với thời gian để kịp cung ứng cho thị trường những đóa hoa đẹp nhất. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) không khí tất bật, hối hả bao trùm. Ảnh: Tiền phong
Tháng 12 âm lịch là thời điểm làng hoa Tây Tựu đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Ảnh: Báo Công Thương
Người trồng phải theo dõi sát sao thời tiết, điều chỉnh nước tưới, ánh sáng và nhiệt độ để hoa phát triển đều và nở đúng dịp Tết. Ảnh: Công Luận
Trên cánh đồng, người trồng hoa tất bật từ sáng sớm tới chiều muộn, tranh thủ từng ngày thời tiết đẹp để chăm sóc, tỉa cành. Ảnh: Báo Công Thương
Những năm gần đây, do ảnh hưởng của bão lũ, người dân chủ yếu chuyển sang trồng hoa cúc do dễ chăm sóc, thu hoạch nhanh. Ảnh: Báo Công Thương
Các nhà vườn bọc báo để cánh hoa cúc nở dài, đẹp và ép nở đúng ngày. Ảnh: Báo Công Thương
Giá hoa cúc hiện dao động từ 5.000-6.000 đồng/bông. Ảnh: Báo Công Thương
Hoa hồng cũng được trồng nhiều, bọc giấy báo để hoa đạt chất lượng và không nở sớm. Ảnh: Công luận
Luống hoa violet ấn tượng với màu tím mộng mơ. Ảnh: Công luận
Sắc hoa rực rỡ chuẩn bị vào vụ thu hoạch lớn nhất năm. Ảnh: Tiền phong
Nhiều luống hoa được phủ bạt che cẩn thận. Ảnh: Công luận
Hoa thược dược khoe sắc rực rỡ. Ảnh: Báo Công Thương
