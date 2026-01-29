Thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội tất bật vào vụ Tết Bính Ngọ 2026

Người dân tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang tất bật chạy đua với thời gian để kịp cung ứng cho thị trường những đóa hoa đẹp nhất.
Trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa ở Vikhroli, Mumbai, bé gái bốn tuổi Jahnvi Solkar đã tử vong sau khi loa phóng thanh rơi trúng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/1, Bạch Dương gặp trở ngại đừng than vãn, cố gắng chấp nhận thực tế và kiên trì. Xử Nữ thu lợi nhuận ổn định.
Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Prelude e:HEV hoàn toàn mới tại thị trường Indonesia, đánh dấu sự trở lại của dòng coupe biểu tượng sau nhiều năm vắng bóng.
Qatna là một trong những thành phố cổ quan trọng của Cận Đông, phản ánh quyền lực và sự văn hóa tinh tế của vương quốc Qatna ở Syria thời cổ đại.
Nhóm các nhà thiên văn học ở Australia đã xác định được một ứng viên hành tinh cách Trái đất khoảng 150 năm ánh sáng "có khả năng tồn tại sự sống".
Phương Ly diện đồ bơi hai mảnh khoe trọn làn da nâu nóng bỏng. Diễn viên Vân Trang khoe tóc mới đón Tết.
Để sở hữu chiếc Hermès bạch tạng, ngay cả những ngôi sao hay người nổi tiếng quyền lực cũng phải xếp hàng chờ đợi hàng năm dù giá hàng tỷ đồng.
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh bikini mới đây của Phương Ly nhanh chóng gây chú ý bởi visual gợi cảm, tràn đầy năng lượng của nữ ca sĩ.
Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt Hilux 2026, xe được phân phối với 3 phiên bản: 2.8 MT 4x2, 2.8 AT 4x2 và 2.8 AT 4x4. Giá xe từ 632, 706 và 903 triệu đồng.
Ngôi nhà được thiết kế như một tập hợp các lớp vật liệu và không gian mở, giúp tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Sau xác nhận chuyện tình cảm tan vỡ, Á hậu Hoàng My gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ấm áp bên con gái, cho thấy cuộc sống hiện tại vẫn bình yên.
Dù đã là 'mẹ bỉm sữa', Hàn Hằng vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa khi khoe trọn vẻ đẹp thanh xuân trong bộ ảnh áo dài đón Tết 2026.
Có những thời điểm, như thể vũ trụ đã sắp đặt sẵn, chỉ cần ta bước thêm một bước, nỗ lực thêm một chút, là cả bầu trời cơ hội mở ra.
Di tích nghề nuôi ong của người Maya được phát hiện ở Mexico giúp hé lộ nhiều sự thật bất ngờ.
Tiệc sinh nhật của con trai Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn được tổ chức ngoài trời, mang chủ đề các loài động vật.
Việc tìm thấy dụng cụ mài rìu 480.000 năm tuổi làm từ xương voi là bằng chứng về sự khéo léo của con người sống cách đây khoảng 480.000 năm.
Cá voi xám (Eschrichtius robustus) là một trong những loài động vật biển có ngoại hình đặc biệt cùng hành trình di cư dài và ấn tượng nhất thế giới.
Mẫu smartphone mới từ 8849 Tech gây chú ý với máy chiếu laser Full-HD, pin 17.600mAh, đèn pin siêu sáng và camera soi đêm 64MP.
Rời bỏ những bộ cánh sành điệu, 'nàng thơ' triệu fan Nguyễn Diệu Linh khiến netizen ngẩn ngơ khi hóa thân thành thiếu nữ khuê các trong tà Việt phục thanh tao.
Chery Himla R08 EV 2026 là một trong những mẫu xe bán tải thuần điện hiếm hoi của Trung Quốc vào thời điểm hiện tại, xe có mức giá chỉ dưới 450 triệu đồng.
AirTag thế hệ mới nâng cấp chip Ultra Wideband, loa lớn hơn 50%, giá từ 890.000 đồng tại Việt Nam.