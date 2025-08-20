Thiều Bảo Trâm mặc váy rực rỡ khoe nhan sắc đẹp chẳng kém Hoa hậu

Thiều Bảo Trâm nhan sắc thăng hạng rõ rệt theo thời gian, người đẹp gây sốt khi xuất hiện với diện mạo sang chảnh, rạng rỡ, được khen “không có điểm gì để chê”.
Tối 18/8, trên trang cá nhân, Gil Lê - Xoài Non đăng hình kỷ niệm một năm yêu với những khoảnh khắc đầy tình tứ, ngọt ngào.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thìn cố gắng giành lấy cơ hội để phát triển sự nghiệp và tài chính có tin vui.
Nhờ có nhiều cửa sổ đón nắng, căn hộ luôn sáng sủa, mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành nơi thư giãn hay background sống ảo tuyệt đẹp, ai nhìn cũng mê mẩn.
Tào Tháo bị chứng đau đầu giày vò trong khoảng 10 năm cuối đời. Căn bệnh này được cho là liên quan đến ma quỷ hoặc trúng "gió độc".
Tối 18/8, trên trang cá nhân, Gil Lê - Xoài Non đăng hình kỷ niệm một năm yêu với những khoảnh khắc đầy tình tứ, ngọt ngào.
Với biển mây trắng xóa và cảnh núi non hùng vĩ, Đỉnh Gió Tà Xùa (Sơn La) là điểm săn mây khiến du khách mê mẩn mỗi khi nhắc đến miền Bắc.
Juky San không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc khoe trọn đường cong gợi cảm trên trang cá nhân, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và bình luận khen ngợi.
Những con giáp này không khéo nói ngọt, nhưng nổi tiếng sống nghĩa tình, đã giúp ai thì sẽ hết lòng, mãi là điểm tựa vững chắc.
Trận Gaza năm 332 TCN là một trong những cuộc chiến gian nan nhất trong chiến dịch chinh phục của Alexander Đại đế, đánh dấu bước ngoặt lớn tại vùng Cận Đông.
Dù đã tuyệt chủng hàng trăm triệu năm, loài Tulerpeton vẫn để lại những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử tiến hóa của động vật có xương sống.
Mới đây, "hoa hậu ăn chơi nhất Việt Nam" Julia Hồ (Hồ Thùy Anh) khoe trọn vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ sau khi tái hôn và chuyển đến Mỹ sinh sống.
Chỉ cách đảo Lớn chừng 15 phút đi ca nô, đảo Bé thuộc đặc khu Lý Sơn mang vẻ đẹp mộc mạc, yên bình, khiến du khách một lần ghé thăm đều khó lòng quên.
Dù đang ở những tháng cuối thai kỳ và đã tăng 13 kg, siêu mẫu Tuyết Lan không ngại diện trang phục gợi cảm, táo bạo để tôn vinh vẻ đẹp của mẹ bầu.
Sau khi đi uống rượu về, Lủ phát hiện chị L. đang lúi húi ở nương ngô. Nhận thấy khu vực không có người qua lại, Lủ nảy sinh ý đồ đen tối.
Hoạt động tuyên truyền là một mặt trận quan trọng trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945, và truyền đơn chính là vũ khí chủ lực của mặt trận đó.
Serengeti – một trong những công viên quốc gia nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ giàu có về thiên nhiên mà còn ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu khó tin.
Nissan đã chính thức công bố giá bán của mẫu bán tải Frontier 2026 (hay Nissan Navara của thị trường Mỹ), với giá từ 32.150 USD (khoảng 845 triệu đồng)
Cô gái xinh đẹp biến góc gaming thành “bãi biển tại gia” độc lạ, khiến cộng đồng trầm trồ và đòi trao ngay giải “góc gaming đẹp nhất”.
Motorola vừa ra mắt điện thoại Motorola Razr và tai nghe Buds Loop đính pha lê Swarovski lấp lánh với màu Pantone Ice Melt.
Giai đoạn từ 2026 đến 2030, có 3 con giáp tạm biệt khó khăn, đón nhận vận may mới, mở ra nhiều con đường phát triển sự nghiệp.
Theo nghiên cứu, 2 bộ hài cốt được chôn cất trong nghĩa trang ở Anh vào thế kỷ 7 có tổ tiên là người Tây Phi thông qua kiểm tra, phân tích ADN.