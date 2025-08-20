Hà Nội

Thiều Bảo Trâm mặc váy rực rỡ khoe nhan sắc đẹp chẳng kém Hoa hậu

Giải trí

Thiều Bảo Trâm nhan sắc thăng hạng rõ rệt theo thời gian, người đẹp gây sốt khi xuất hiện với diện mạo sang chảnh, rạng rỡ, được khen “không có điểm gì để chê”.

Từng được biết đến với hình ảnh ngọt ngào, dễ thương, Thiều Bảo Trâm hiện tại ngày càng ghi dấu ấn bởi thần thái cuốn hút và gu thời trang gợi cảm, quyến rũ.
Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm khi diện chiếc váy vàng rực rỡ với thiết kế lệch vai, dáng ngắn gợi cảm.
Điểm nhấn của bộ cánh là phần cắt cúp tinh tế, giúp nữ ca sĩ khéo léo khoe trọn đôi chân thon dài được ví như “kiếm Nhật” và vóc dáng cân đối.
Đây cũng là một trong số ít lần Thiều Bảo Trâm lựa chọn gam màu nổi bật để xuất hiện trước công chúng.
Với thần thái tự tin và phong cách thời thượng, cô đã chinh phục hoàn toàn khán giả, chứng minh khả năng “cân đẹp” mọi kiểu trang phục, kể cả những sắc màu rực rỡ khó mặc.
Kiểu tóc ép thẳng buộc nửa đầu, phần mái được rẽ gọn sang hai bên kết hợp cùng layout makeup nhẹ nhàng khiến visual của Thiều Bảo Trâm thêm phần ấn tượng.
Thiều Bảo Trâm khoe vóc dáng nuột nà và mảnh mai trong mẫu váy ngắn lệch vai màu vàng yêu kiều.
Thời gian gần đây, nữ ca sĩ thường chuộng tông đen mỗi lần đi event hay chụp photoshoot.
Nhiều người không tiếc lời ví von Thiều Bảo Trâm đẹp chẳng kém gì Hoa hậu.
Thiều Bảo Trâm được biết đến với hình ảnh nữ ca sĩ luôn thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau thông qua những sản phẩm âm nhạc của mình.
Nữ ca sĩ được khen ngợi luôn lắng nghe khán giả để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày.
Cô liên tục cập nhật những xu hướng thời trang để thử nghiệm với bản thân và nhận nhiều lời khen mỗi lần xuất hiện. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm
Ngọc Mai (Tổng hợp)
