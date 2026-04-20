BAC A BANK - phát triển bền vững theo định hướng tăng trưởng an toàn, ổn định

Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Nghệ An với sự tham dự của hơn 200 cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra vào ngày 18/4/2026, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ số tăng trưởng so với năm 2025 dự kiến như sau: tổng tài sản tăng 8% - 12%; huy động vốn khách hàng tăng 7% - 11%; dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 8% - 12%; thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 300 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.500 – 1.650 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%; mở rộng mạng lưới lên 194 điểm giao dịch trên cả nước.

Cũng tại sự kiện, Hội đồng Quản trị BAC A BANK đã trình cổ đông và thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 11.525 tỷ đồng tương đương tăng thêm 804 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ dựa trên phát hành cổ phiếu phổ thông chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7,5% sau khi trích lập các quỹ.

Dựa trên dự báo kinh tế chính trị năm 2026, BAC A BANK xác định tập trung triển khai các mục tiêu kế kinh doanh an toàn, hiệu quả, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính và năng lực quản trị rủi ro; kiên định với định hướng xuyên suốt là xây dựng và phát triển theo mô hình ngân hàng đa năng, hiện đại, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực trong nước và quốc tế. Theo đó, BAC A BANK triển khai đồng bộ các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, bền vững.

Cụ thể, Ngân hàng tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo lộ trình, nhằm nâng cao vốn tự có, đáp ứng quy mô hoạt động ngày càng mở rộng của Ngân hàng; Tăng trưởng huy động vốn phù hợp với tình hình sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn huy động theo hướng hiệu quả, bền vững; Tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, tăng tỷ lệ CASA, giảm chi phí vốn.

Về sử dụng vốn, BAC A BANK tập trung nâng cao chất lượng danh mục tài sản, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư; Phát triển đa dạng hóa các sản phẩm cho vay, phân khúc các sản phẩm phù hợp với nguồn vốn theo kỳ hạn, giá vốn, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong đó, tiếp tục ưu tiên cấp tín dụng cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, dược liệu sạch, y tế và giáo dục, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Năm 2026, BAC A BANK chú trọng tăng trưởng thu nhập từ hoạt động dịch vụ. Trong đó: nghiên cứu cải tiến, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại; phát triển các hoạt động dịch vụ và ngân hàng bán lẻ; gia tăng các tiện ích, dịch vụ trên nền tảng số; đẩy nhanh tiến độ dự án Ngân hàng số và hệ thống Kiosk Banking.

Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng tăng cường công tác quản trị điều hành trên tất cả các mảng hoạt động kết hợp nâng cao năng lực quản trị rủi ro; kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong công tác cấp tín dụng, vận hành tác nghiệp.

Các giải pháp đồng bộ trên đã được Ban Điều hành BAC A BANK nhất trí cao trong Đại hội đồng cổ đông năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng ổn định và phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2025, BAC A BANK đã chủ động điều hành linh hoạt, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và tăng cường các giải pháp quản trị rủi ro, an toàn hoạt động để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được giao. Như: tổng tài sản đạt 195.936 tỷ đồng, tăng trưởng 18,3% so với năm 2024; vốn điều lệ là 10.032 tỷ đồng, tăng trưởng 12,0%; Huy động vốn khách hàng đạt 134.091 tỷ đồng, tăng trưởng 5,1%; Tổng cấp tín dụng đạt 128.026 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1%; Thu từ hoạt động dịch vụ và bảo lãnh đạt 283 tỷ đồng, tăng trưởng 70,1%; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.468 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9%, hoàn thành 113,0% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu 1,15% đạt kế hoạch đề ra. Tính đến cuối năm, các giới hạn và tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước được BAC A BANK thực hiện đúng và vẫn còn biên độ giới hạn để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh. Hệ số CAR ở mức 10,02% so với Quy định tối thiểu 8%.

Đặc biệt, lần đầu tiên BAC A BANK được Fitch Ratings - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho Ngân hàng ở mức “B+”, triển vọng Ổn định; xếp hạng Năng lực Tự thân ở mức “b” và Hỗ trợ Chính phủ ở mức “b+”. Đây là cột mốc quan trọng đối với BAC A BANK, thể hiện sự công nhận về năng lực tài chính, khả năng quản trị rủi ro và tiềm năng phát triển bền vững của Ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong năm 2025, BAC A BANK thực hiện 01 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị cháo bán 1.500 tỷ đồng. Với nguồn vốn được bổ sung thông qua các đợt phát hành trái phiếu, BAC A BANK khẳng định sức khỏe tài chính ổn định, kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và mục tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Trong hoạt động tư vấn đầu tư, BAC A BANK tiếp tục thể hiện thế mạnh với các dự án cùng tập đoàn TH trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm sạch, dược liệu sạch, giáo dục cũng như các dự án tại Nga, Úc. BAC A BANK đã đồng hành cùng Tập đoàn TH trong nhiều năm, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái của những dòng sản phẩm xanh, sạch và bền vững, hướng tới phát triển một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Năm 2025 cũng ghi dấu một năm các hoạt động dịch vụ và bán lẻ tăng trưởng tích cực: thu phí dịch vụ và bảo lãnh tăng 70,1% so với năm 2024; doanh số thanh toán quốc tế tăng 48,2%; số lượng thẻ tín dụng đang hoạt động tăng 63,1%; số lượng khách hàng tăng 31,9% và số lượng hợp đồng Internet Banking tăng 70,2%.