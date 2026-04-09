Mở thẻ tín dụng BAC A BANK và chi tiêu ,chủ thẻ hưởng ưu đãi miễn phí thường niên trọn đời

Chương trình ưu đãi “Chi tiêu thẻ mới - Free phí trọn đời” của BAC A BANK áp dụng cho các thẻ tín dụng được mở mới trong vòng 02 tháng từ ngày 1/4/2026 đến ngày 31/05/2026. Các chủ thẻ thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ được miễn phí trọn đời thẻ tương đương với thời hạn 05 năm. Cụ thể, trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, nếu chủ thẻ đạt doanh số giao dịch (không bao gồm rút tiền mặt) tối thiểu từ 3.000.000 VND (áp dụng cho thẻ Rewards Gold) và từ 5.000.000 VND (đối với thẻ Cashback Platinum) sẽ được hưởng ưu đãi. Chủ thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard còn được hưởng hoàn tiền tới 20% cho giao dịch đầu tiên, càng khiến việc “chạm thẻ” trở nên hấp dẫn hơn. Chương trình miễn phí thường niên của BAC A BANK được áp dụng cho thẻ chính mở lần đầu, và có hiệu lực song song với các chương trình dành cho khách hàng mở mới khác (nếu có).

“Không chỉ miễn phí thường niên, thẻ tín dụng BAC A BANK còn có nhiều ưu đãi đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm, giải trí, tiêu dùng, tận hưởng cuộc sống của khách hàng”, đại diện Trung tâm thẻ BAC A BANK chia sẻ. Các ưu đãi nổi bật có thể kể đến là: hoàn tiền tối đa 6.000.000 VND/năm; giảm tới 100.000 VND khi mua sắm trên Shopee; giảm tới 30% tại toàn hệ thống Golden Gate; nhận voucher giảm tới 50% khi sử dụng Xanh SM; ưu đãi hoàn tiền tại chuỗi cửa hàng TH truemart; phí giao dịch ngoại tệ chỉ từ 1%; … “Các ưu đãi của thẻ tín dụng BAC A BANK mang tới một hệ sinh thái tiêu dùng thông minh, với các dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm uy tín, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”, đại diện này nhấn mạnh.

Theo số liệu thống kê, phí thường niên của thẻ tín dụng quốc tế hiện nay được các ngân hàng công bố thường rơi vào khoảng từ 300.000 VND đến cả triệu đồng đối với các hạng thẻ phổ biến. Theo biểu phí niêm yết của BAC A BANK, mức phí thường niên cho hai hạng thẻ hiện hữu Cashback Platinum và Rewards Gold lần lượt là 700.000 VND và 300.000 VND. “Chương trình miễn phí thường niên của BAC A BANK thu hút các khách hàng mở mới bởi giá trị lớn. Nhưng bên cạnh việc tiết kiệm được phí hàng năm, tôi chọn thẻ của ngân hàng này và sử dụng thường xuyên vì sự tiện lợi và các ưu đãi mua sắm tại nhiều chuỗi cửa hàng, nhà hàng mà gia đình tôi yêu thích”, chị Nguyễn Xuân Nhàn (Hà Tĩnh) chia sẻ.

Từ khi ra mắt vào năm 2023, thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard đã có tốc độ tăng trưởng đáng kể, hoạt động ổn định và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng cũng như từ tổ chức Thẻ quốc tế MasterCard. Cuối năm 2025, BAC A BANK tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường thẻ quốc tế khi vinh dự được Mastercard trao tặng giải thưởng “Channel Category – Champion of Cross-Border Payment Growth” (Nhà Vô địch Tăng trưởng Thanh toán xuyên Biên giới) năm 2025. Giải thưởng phản ánh hiệu quả từ các sáng kiến chiến lược mà Ngân hàng đã triển khai nhằm gia tăng kết nối khách hàng trên các kênh thanh toán trọng yếu, đồng thời tối ưu hiệu suất và độ an toàn của các giao dịch xuyên biên giới

Việc tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn và tiện ích thiết thực từ tấm thẻ tín dụng BAC A BANK càng trở nên dễ dàng hơn khi các chương trình miễn phí thường niên được BAC A BANK thúc đẩy thường xuyên, giúp khách hàng tối ưu chi phí sở hữu thẻ - tiêu biểu như Chương trình “Chi tiêu thẻ mới - Free phí trọn đời” hiện đang triển khai.

Thông tin chi tiết về các ưu đãi hấp dẫn của thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK được cập nhật thường xuyên tại website cards.baca-bank.vn hoặc vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800588828 hoặc các điểm giao dịch BAC A BANK trên toàn quốc.