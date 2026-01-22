Một trong 5 bài học thực tiễn được đúc kết trong Báo cáo của Trung ương, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội, nêu rõ, bám sát thực tiễn, dự báo đúng tình hình; phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, phù hợp; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phân công, phân cấp, phân quyền rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; kiểm tra, giám sát chặt chẽ; nâng cao chất lượng thể chế; tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT HƠN NỮA TRONG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Tài chính, Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục nhấn mạnh việc xây dựng và thi hành pháp luật chính là "đột phá của đột phá" là nhiệm vụ trọng tâm, cần đi trước một bước để mở đường cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quán triệt các chỉ đạo này, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo toàn ngành tập trung nguồn lực cao nhất, đổi mới tư duy, tạo chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào những hạn chế, đồng chí cho rằng, còn một số "điểm nghẽn" cần tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, có 3 vấn đề: Làm thế nào để pháp luật về tài chính ngân sách theo kịp yêu cầu thực tế của cuộc cách mạng khoa học công nghệ; năng lực thực thi chính sách chưa đồng đều, một số vấn đề còn chậm được giải quyết, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; quy mô thị trường vốn chưa tương xứng với tiềm năng thực sự, chưa thực sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chính của nền kinh tế.

Giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn nước ta tăng tốc, bứt phá, bước vào kỷ nguyên mới để hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, để hiện thực hóa những mục tiêu đó, dự thảo Nghị quyết xác định nhiệm vụ tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển nhanh, bền vững đất nước, trong đó thể chế kinh tế là trọng tâm.

"Đây là mệnh lệnh để ngành Tài chính tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, hành động quyết liệt hơn nữa trong xây dựng và hoàn thiện thể chế để huy động, sử dụng ngày càng hiệu quả nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

CHUYỂN ĐỔI SỐ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, TẠO ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN

Về chủ đề phát triển công nghiệp và thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập , đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Công Thương cho rằng, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, trước hết cần hoàn thiện thể chế, chính sách. Đảng ủy Bộ Công Thương chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành chính sách đồng bộ, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh “chuyển đổi kép” - kết hợp chuyển đổi xanh gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và chuyển đổi số - như một đột phá chiến lược, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực; phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo động lực tăng trưởng mới.

Cơ cấu lại công nghiệp, thương mại gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; mục tiêu tăng tỷ trọng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo lên 28-30%; lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính; phát triển chuỗi cung ứng tự chủ. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp FDI và chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó tăng tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng doanh nghiệp nội địa tham gia các dự án trọng điểm quốc gia; thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, tạo đột phá trong phát triển.