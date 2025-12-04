Hà Nội

Thách thức nhóm côn đồ, thanh niên chết thảm ngay tối mùng 1 Tết

Xã hội

Hai thanh niên đi trên đường bất ngờ bị một nhóm người đuổi theo và gây gổ khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Gia Đạt
Theo hồ sơ vụ án, khoảng hơn 21h ngày 13/2/2013 (tức tối mùng 1 Tết) Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang cũ) nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng. Địa điểm xảy ra là ở gần cầu Niệm Xuyên thuộc xã Song Khê (TP Bắc Giang). Tại hiện trường, nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, anh này nghe tiếng la hét bên ngoài nên chạy ra xem thì phát hiện có vụ đánh nhau. Hai thanh niên bị đánh đã chạy vào nhà nhân chứng kêu cứu. Nhóm kia đuổi theo, đâm thêm 1 nhát rồi cũng lên xe tẩu thoát. (Ảnh minh họa, nguồn intrernet)
Lúc này, khi nhìn kỹ, nhân chứng phát hiện 2 nạn nhân là Dương Quang S và Dương Huy Q (đều sinh năm 1991, ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Cơ quan điều tra ghi nhận, sau trận hỗn chiến, anh Dương Huy Q đã tử vong, trên cơ thể có 5 vết thương gây ra bởi vật sắc, nhọn. Anh Dương Quang S bị một vết đâm ở vai. (Ảnh minh họa, nguồn intrernet)
Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, lại xảy ra đúng vào ngày Tết có thể gây nên sự hoang mang trong dư luận, Công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng thành lập Ban chuyên án để tiến hành truy xét, điều tra. Tại bệnh viện, anh S cho hay, tối 13/2 anh cùng anh Q đi qua khu vực ngã tư gần tỉnh lộ 389 thì gặp một nhóm thanh niên khoảng 10 người đứng chơi. Những người này, hai nạn nhân chưa từng quen biết.(Ảnh minh họa, nguồn intrernet)
Khi đi qua cầu Niệm Xuyên, có hai xe máy trong nhóm thanh niên lạ mặt kia đuổi theo. Anh Q nhảy xuống đất thì bị nhóm đối tượng ập vào dùng dao tấn công. Chẳng thể chống đỡ, anh Q bị các đối tượng đâm 4 nhát, anh S bị đâm 1 nhát. Khi anh Q bỏ chạy vào nhà người quen, một đối tượng đuổi theo đâm thêm một nhát rồi cả nhóm lên xe bỏ đi. Như vậy, đây là vụ án có thể xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát. (Ảnh minh họa, nguồn intrernet)
Ban chuyên án xác định, khu vực ngã tư được mệnh danh là "ngã tư tử thần" gần đây xuất hiện một vài nhóm thanh niên có biểu hiện tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Qua sàng lọc, các đặc biệt lưu ý tới nhóm khoảng 10 thanh niên, độ tuổi rất trẻ. Vào thời điểm vụ án xảy ra, nhóm này có xuất hiện tại khu vực ngã tư gần cầu Niệm Xuyên và tỉnh lộ 389. (Ảnh minh họa, nguồn intrernet)
Để đảm bảo công tác điều tra diễn ra thuận lợi, Ban chuyên án đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động, khuyên giải nhóm gia đình các đối tượng hợp tác. Khi triệu tập cả 10 đối tượng về trụ sở để viết bản tự khai, cả 10 đối tượng đều viết giống hệt nhau về giờ giấc, thời gian, lịch trình di chuyển. Nhóm đối tượng thừa nhận khi dừng xe chơi trên đường thì nhìn thấy hai anh S và Q đi xe máy qua. Tuy nhiên, chúng phủ nhận sự liên quan đến vụ hỗn chiến và cái chết của anh Q. (Ảnh minh họa, nguồn intrernet)
Nhận định, nhóm đối tượng này đã có thời gian bàn bạc, thống nhất lời khai với nhau từ trước, các điều tra viên đã dày công nghiên cứu kỹ các bản tự khai. Từ đây, các anh phát hiện trong số 10 bản khai thì có tới 9 bản các đối tượng giấu nhẹm vai trò của 1 đối tượng và giấu 1 chiếc xe máy, chỉ có 1 bản khai là nhắc tới đối tượng này. Tiếp tục xoáy vào những mắt xích đó, cuối cùng Công an tỉnh Bắc Giang cũng khiến một trong số 10 đối tượng khai nhận hành vi che giấu tội phạm. Người này xác nhận nhóm của mình có liên quan đến vụ hỗn chiến khiến anh Q tử vong, anh S bị thương. (Ảnh minh họa, nguồn intrernet)
Ngày 20/2/2013, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp nhóm 10 đối tượng nói trên. Tại cơ quan điều tra, vụ án được làm rõ như sau: ngày 13/2/2013 Thân Văn Quảng (trú tại xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang) mời một số bạn về nhà ăn cơm, uống rượu. Tiệc tàn, Quảng lại rủ các bạn lên TP Bắc Giang để hát karaoke. Tới nơi do hết phòng nên cả nhóm quay về khu vực ngã tư tử thần đứng chơi. Khoảng 20h10 khi cả nhóm đang đứng chơi thì thấy anh S và anh Q đi xe máy qua nên Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Công Văn lên xe máy đuổi theo để dọa nạt. (Ảnh minh họa, nguồn intrernet)
Khi qua cầu Niệm Xuyên, do tới cổng nhà người quen nên anh Q nhảy xuống thách thức nhóm Tú, Văn. Tú, Văn dừng xe lại và lập tức lao vào hành hung. Gây án xong, nhóm đối tượng lên xe máy rồi quay lại ngã tư tử thần, kể với nhóm bạn nghe việc mình vừa đâm 2 thanh niên. Nhóm này bàn bạc, thống nhất toàn bộ lời khai nếu có ai hỏi. Dù vụ án xảy ra trong đêm tối, giữa nạn nhân và hung thủ không quen biết, không mâu thuẫn,nhưng chỉ sau vài ngày, các điều tra viên đã khiến nhóm giết người phải lộ mặt, chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn intrernet)
>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng. Nguồn: ĐTHĐT.
