Tây Ninh: Lộ diện đơn vị thi công hạ tầng chống sạt lở sông Cầu Trắng

Với việc vượt qua đối thủ nhờ năng lực và giá dự thầu tối ưu, một doanh nghiệp từ TP HCM sẽ đảm nhận trọng trách bảo vệ bờ sông tại xã Tân Trụ.

Dự án xử lý sạt lở ven sông Cầu Trắng (cống điều tiết ngã ba sông Nhựt Tảo - Cầu Trắng) tại xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa ghi nhận một kết quả đấu thầu tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngân sách địa phương. Đây là dự án hạ tầng thiết yếu nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu và sạt lở bờ sông đang diễn biến phức tạp.

Mức tiết kiệm ấn tượng qua đấu thầu qua mạng

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1731/QĐ-SNNMT do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh ký ngày 25/11/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Á Châu đã chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp. Đáng chú ý, giá trúng thầu được xác định là 4.286.133.000 đồng, trong khi giá dự toán của gói thầu là 5.531.796.000 đồng. Như vậy, thông qua quy trình đấu thầu công khai, minh bạch, chủ đầu tư đã tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giảm giá lên tới hơn 22,5%.

Quyết định số 1731/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 864/BCĐG-CTLA của đơn vị tư vấn cho thấy có 2 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ. Trong đó, Công ty TNHH xây dựng Nguyên Đồng Thuận xếp hạng thứ hai về giá khi đưa ra mức thầu 4.999.689.362 đồng, cao hơn đáng kể so với đơn vị trúng thầu. Việc các nhà thầu cạnh tranh sòng phẳng về giá và kỹ thuật trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã giúp địa phương tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công.

Năng lực nhà thầu và tính pháp lý

Năng lực của nhà thầu từ TP HCM Nhà thầu Ngọc Á Châu là một cái tên không mấy xa lạ trong ngành xây dựng tại khu vực phía Nam. Với lịch sử thành lập từ năm 2006 và mã số thuế 0304481898, đơn vị này có địa chỉ trụ sở sau sáp nhập tại Quận 10, TP HCM. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp đã tham gia gần 100 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó có 49 gói trúng thầu với tổng giá trị tích lũy đạt con số ấn tượng hơn 2.300 tỷ đồng

Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện dựa trên nền tảng pháp lý nghiêm ngặt của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Đặc biệt, việc áp dụng các mẫu hồ sơ mới theo Thông tư 79/2025/TT-BTC đã giúp các bên liên quan thực hiện quy trình đánh giá E-HSDT một cách khoa học, đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm giải trình.

Dưới góc độ chuyên môn, Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ đánh giá: "Việc đạt được tỷ lệ tiết kiệm trên 20% tại một gói thầu xây lắp cho thấy thị trường đấu thầu đang ngày càng cạnh tranh thực chất hơn. Điều này không chỉ giúp tiết giảm chi phí đầu tư mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đơn vị tư vấn và chủ đầu tư trong việc kiểm soát chất lượng thi công. Sự minh bạch trong hồ sơ và kết quả là yếu tố then chốt để các nhà thầu có năng lực thật sự tự tin tham gia thị trường."

Dự án có thời gian thực hiện hợp đồng là 240 ngày. Với tính chất là công trình phòng chống sạt lở, dư luận và chính quyền địa phương kỳ vọng nhà thầu sẽ tập trung nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, góp phần ổn định địa giới hành chính và đời sống dân sinh tại khu vực sông Cầu Trắng.