Tàu cao tốc Trung Quốc đạt 385km/h gây choáng

Tuyến đường sắt cao tốc mới của Trung Quốc vừa lập cột mốc 385km/h trong chạy thử, mở ra kỳ vọng lớn về kết nối kinh tế và công nghệ hạ tầng.

Thiên Trang (TH)
Trung Quốc tiếp tục khiến thế giới chú ý khi tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Thập Yển ghi nhận tốc độ thử nghiệm lên tới 385km/h, vượt chuẩn thiết kế để kiểm chứng độ an toàn và hiệu suất.
Đây là cột mốc quan trọng trong giai đoạn chạy thử, khi các đoàn tàu kiểm tra được trang bị cảm biến và hệ thống giám sát hiện đại nhằm thu thập dữ liệu vận hành trong điều kiện khắc nghiệt.
Không chỉ là cuộc đua về tốc độ, thử nghiệm này còn đánh giá toàn diện sự ổn định của nền đường, hệ thống điện trên cao và khả năng đồng bộ giữa các thành phần kỹ thuật. (Ảnh: news.qq)
Tuyến đường dài hơn 255 km này đi qua địa hình phức tạp của dãy Tần Lĩnh, buộc các kỹ sư phải xây dựng hàng loạt cầu và hầm để đảm bảo tuyến chạy thẳng và ổn định.(Ảnh: news.qq)
Nhờ đó, thời gian di chuyển giữa Tây An và Thập Yển dự kiến rút ngắn xuống còn khoảng một giờ, tạo bước đột phá trong kết nối giao thông khu vực.(Ảnh: news.qq)
Không dừng lại ở lợi ích đi lại, tuyến đường còn được kỳ vọng thúc đẩy giao thương, du lịch và liên kết chuỗi cung ứng giữa các vùng kinh tế trọng điểm như Hồ Bắc và khu vực trung lưu sông Dương Tử.(Ảnh: news.qq)
Dự án này là một phần trong chiến lược mạng lưới đường sắt cao tốc “Tám dọc, Tám ngang”, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông quốc gia.(Ảnh: news.qq)
Với thành công bước đầu ở tốc độ gần 400km/h, tuyến Tây An - Thập Yển không chỉ là kỳ tích kỹ thuật mà còn là minh chứng cho tham vọng dẫn đầu thế giới về công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc.(Ảnh: news.qq)
