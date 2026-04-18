Tatao Live và “giấc mơ thu nhập thụ động” dưới lăng kính chuyên gia

Trong thời gian gần đây, Tatao Live được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội như một nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp người dùng kiếm tiền thụ động mà không cần kỹ năng hay kinh nghiệm.

Các nội dung giới thiệu thường nhấn mạnh việc sử dụng AI để tạo “nhân vật ảo” livestream bán hàng 24/7, từ đó tạo ra dòng tiền tự động cho người tham gia. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính cách tiếp cận này đang che giấu nhiều dấu hiệu bất thường về mô hình hoạt động.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi núp bóng công nghệ AI

Người dùng nên cảnh giác với AI bán hàng livestreams tự động.

Một trong những thủ đoạn phổ biến của Tatao Live là yêu cầu người dùng đóng một khoản phí ban đầu (2,9 triệu đồng), để “kích hoạt hệ thống AI”. Sau đó, người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận lợi nhuận đều đặn mỗi ngày mà không cần làm gì thêm. Cách thức này đánh trúng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, ít công sức của nhiều người, đặc biệt là sinh viên và lao động trẻ.

Không dừng lại ở đó, nền tảng còn khuyến khích người dùng mời thêm người mới tham gia để nhận hoa hồng hoặc nâng cấp cấp bậc tài khoản. Đây là đặc điểm khiến Tatao Live bị nghi ngờ mang bản chất đa cấp biến tướng, khi nguồn thu không đến từ hoạt động kinh doanh thực tế mà chủ yếu dựa vào dòng tiền của người tham gia sau.

Thực tế, nhiều người đã bắt đầu nhận ra dấu hiệu bất thường sau khi tham gia. Một nạn nhân tại Hà Nội cho biết đã bỏ ra gần 3 triệu đồng để đăng ký tài khoản, nhưng sau nhiều tuần không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào như quảng cáo. Khi liên hệ hỗ trợ, người này chỉ nhận được các câu trả lời chung chung và bị yêu cầu tiếp tục “mời thêm người” để kích hoạt lợi nhuận.

Tương tự, một trường hợp khác tại TP.HCM chia sẻ đã đầu tư nhiều tài khoản với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng sau khi được tư vấn rằng “càng nâng cấp càng kiếm được nhiều”. Tuy nhiên, hệ thống sau đó hoạt động chập chờn, không thể rút tiền và cuối cùng mất hoàn toàn quyền truy cập tài khoản. Đây là kịch bản quen thuộc trong nhiều mô hình lừa đảo tài chính trên không gian mạng.

“Không có chuyện AI tự in tiền”

Theo nhận định của chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, Tatao Live đang đặt ra hàng loạt dấu hỏi liên quan đến tính minh bạch trong mô hình hoạt động, qua đó cho thấy đây có thể là một hệ thống tiềm ẩn rủi ro cao. Các phân tích cho thấy nền tảng này mang nhiều đặc điểm của mô hình đa cấp biến tướng, khi nguồn thu chủ yếu dựa vào việc thu hút người tham gia mới thay vì tạo ra giá trị thực từ sản phẩm hay dịch vụ.

Một trong những điểm đáng lo ngại là sự thiếu rõ ràng trong hoạt động vận hành. Thông tin về sản phẩm được kinh doanh, hệ thống kho bãi, đơn vị vận chuyển hay các đối tác liên kết gần như không được công bố cụ thể. Những tuyên bố liên quan đến việc hợp tác với các nền tảng lớn như TikTok hay Facebook, cũng như việc sử dụng hình ảnh KOLs, chưa có bằng chứng xác thực.

Ngoài ra, mô hình này còn tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt số tiền lớn từ người tham gia. Khoản phí ban đầu khoảng 2,9 triệu đồng chỉ được xem là bước khởi đầu, trong khi hệ thống có thể tiếp tục mở rộng bằng các gói đầu tư giá trị cao hơn để dẫn dụ người dùng. Khi số lượng người tham gia tăng lên đến hàng nghìn hoặc hơn, tổng số tiền huy động có thể lên đến con số rất lớn, làm gia tăng rủi ro thiệt hại diện rộng.

Yếu tố pháp lý cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Ứng dụng không xuất hiện trên các kho tải chính thức như App Store, mà chủ yếu được phân phối qua các đường link không rõ nguồn gốc, khiến việc kiểm soát và xác minh trở nên khó khăn hơn.

Từ góc độ phòng tránh rủi ro, Ngô Minh Hiếu khuyến nghị người dùng cần chủ động kiểm tra thông tin pháp lý của bất kỳ nền tảng nào trước khi tham gia, bao gồm giấy phép kinh doanh, địa chỉ hoạt động và đơn vị vận hành. Đồng thời, cần đặc biệt thận trọng với những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, lợi nhuận dễ dàng mà không cần nhiều công sức, bởi đây là đặc điểm thường thấy của các mô hình lừa đảo.

Bên cạnh đó, việc hạn chế chuyển tiền trực tiếp cho cá nhân hoặc thông qua các kênh thanh toán không chính thức cũng được xem là nguyên tắc quan trọng để giảm thiểu rủi ro. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi gian dối, người dân được khuyến cáo nên báo cáo kịp thời tới cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý, đồng thời góp phần ngăn chặn sự lan rộng của các mô hình tương tự trong môi trường số.