Tăng trưởng hai con số là “mệnh lệnh chính trị"

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh bằng mọi giải pháp, phải quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, coi đây là một “mệnh lệnh chính trị”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh như trên khi thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch năm 2027, sáng 18/10.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu thảo luận tại tổ 15

7 nhóm kết quả lớn

Đánh giá năm 2026 là một năm có bối cảnh rất khác biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ bối cảnh thế giới và cả nước vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhưng toàn bộ hệ thống chính trị đã nỗ lực vượt bậc để đạt được những kết quả rất toàn diện. Trong đó, nổi bật nhất là 7 nhóm kết quả lớn.

Thứ nhất là sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và điều hành của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành đã bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị để triển khai khẩn trương, đồng bộ từ trên xuống dưới, tạo sự thống nhất cao theo tinh thần "trên dưới đồng lòng" và "dọc ngang thông suốt". Chính phủ đã thay đổi phương thức quản lý theo hướng nhanh nhạy, khẩn trương, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt và lấy sản phẩm, kết quả công việc thực tế làm thước đo đánh giá. Về phía địa phương, chính quyền địa phương hai cấp thể hiện sự quyết tâm cao độ trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thứ hai là việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, tăng trưởng GDP quý III/2026 đạt 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng đạt 9,01% và hướng tới mục tiêu cả năm đạt khoảng 10%. Các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng được kích hoạt mạnh mẽ và làm mới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng ghi nhận mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết đặc thù để tập trung tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài.

Thứ ba là bước đột phá về thể chế và cắt giảm thủ tục hành chính. Trong tháng cao điểm cắt giảm thủ tục hành chính, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ trưởng trực tiếp thực hiện, xem đây là căn cứ đánh giá cán bộ. Kết quả đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các điều kiện kinh doanh, giúp giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư là việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan tiếp tục tập trung xử lý vướng mắc liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và cải cách thủ tục phục vụ người dân.

Thứ năm là những chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ sáu là sự phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội và công tác bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả nhân văn sâu sắc.

Thứ bảy là quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc và công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật. Uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao chưa từng có thông qua các hoạt động đối ngoại hiệu quả của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

6 thách thức, hạn chế lớn nền kinh tế đang phải đối mặt

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng thẳng thắn chỉ ra 6 thách thức, hạn chế lớn nền kinh tế đang phải đối mặt.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế tuy đạt tốc độ cao nhưng tính bền vững chưa thật sự vững chắc; áp lực lạm phát còn lớn khi chỉ số CPI đang ở mức 4,52%, đòi hỏi phải kiềm chế tốt để không phá vỡ mục tiêu của Quốc hội; các thị trường tài chính - tiền tệ, bất động sản và lao động vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cần tiếp tục được quan tâm, chăm lo nhiều hơn; tâm lý né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn khá phổ biến; chất lượng vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi, nhất là cấp xã, còn gặp khó khăn; các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, ngập úng và ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, đòi hỏi toàn hệ thống phải chủ động phòng ngừa.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và năm 2027 – năm được xác định là năm đột phá, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh bằng mọi giải pháp, phải quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, coi đây là một “mệnh lệnh chính trị”.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cần tiếp tục đổi mới, kích hoạt mạnh mẽ ba động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng), đồng thời khơi thông và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, cần tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện hiệu quả việc cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương và các nghị quyết của Bộ Chính trị; xác định năm 2026 là năm nền tảng và năm 2027 là năm đột phá phát triển. Tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược gồm: Đột phá về thể chế và thủ tục hành chính; Đột phá về hạ tầng chiến lược; Đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trở thành sức mạnh mềm cho sự phát triển.

“Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chăm lo nhân tố con người, trọng tâm là các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Nhiệm vụ của năm 2027 rất nặng nề nhưng với nền tảng quan trọng đã đạt được trong năm 2026, cùng sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng.