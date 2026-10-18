Ngày 18/10, Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Hôm nay (18/10), Quốc hội thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027 cùng dự toán ngân sách và đầu tư công.

Theo chương trình đã được thông qua, đầu giờ sáng hôm nay (18/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Trong ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dành phần lớn thời gian để thảo luận tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, việc thực hiện ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công.

Trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Tiếp theo đó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Tổ về: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở Tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Trước đó, trong báo cáo kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước trình bày trước Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết dự kiến, cả năm 2026, Việt Nam đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu.

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