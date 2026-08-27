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Bạn đọc - Phản biện

Tăng gấp đôi sinh hoạt phí cho người đi du học, nghiên cứu ngành trọng điểm

Dự thảo nghị định mới hỗ trợ tài chính toàn diện cho học sinh, sinh viên và giảng viên đi học tập, nghiên cứu ngành trọng điểm tại các quốc gia phát triển.

Bình Nguyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức đăng tải dự thảo Nghị định quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh, sinh viên và giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng, trao đổi học thuật tại các nước phát triển, có quan hệ truyền thống và thế mạnh trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo cùng Nghị quyết số 281/NQ-CP của Chính phủ, nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước.

Ảnh minh họa/baochinhphu.vn

Theo dự thảo, đối tượng thụ hưởng là công dân Việt Nam được cử đi đào tạo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc danh mục trọng điểm theo các đề án, chương trình sử dụng ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, ngành đào tạo tại cơ sở giáo dục nước ngoài bắt buộc phải nằm trong nhóm 500 ngành hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín tại thời điểm cử đi. Nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho người học, dự thảo đề xuất hỗ trợ toàn bộ học phí, bảo hiểm y tế, lệ phí hộ chiếu, thị thực, đi lại và 02 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông. Đặc biệt, mức sinh hoạt phí hằng tháng dự kiến sẽ tăng mạnh, bằng 1,5 lần mức cao nhất hiện hành đối với bậc đại học và gấp 2 lần đối với bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Đối với học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại doanh nghiệp nhà nước sẽ được giữ nguyên lương và phụ cấp; trường hợp chưa có cơ quan công tác sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào khối công chức, viên chức sau khi hoàn thành chương trình.

Bên cạnh chính sách cho người học, dự thảo cũng dành cơ chế ưu đãi vượt trội cho lực lượng giảng viên trình độ tiến sĩ tham gia thỉnh giảng và trao đổi học thuật theo các điều ước, thỏa thuận quốc tế. Trong thời gian công tác nước ngoài, giảng viên không chỉ được giữ nguyên 100% lương cùng phụ cấp mà còn được ngân sách chi trả 01 vé máy bay khứ hồi, lệ phí thị thực, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí ở mức cao nhất theo quy định hiện hành. Trường hợp nhận được một phần kinh phí từ đối tác nước ngoài, ngân sách nhà nước sẽ cấp bù phần chênh lệch. Để đảm bảo chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành tiêu chuẩn cụ thể và cam kết sản phẩm đầu ra đối với giảng viên, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng danh mục các quốc gia, ngành trọng điểm phù hợp.

Dự kiến, hồ sơ Nghị định sẽ hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét trong tháng 11/2026, làm nền tảng triển khai áp dụng chính thức cho các trường hợp được cử đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài từ năm 2027 trở đi.

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