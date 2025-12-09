Hà Nội

Tận mục mũi giáo thời Đồ Đồng được trang trí bằng vàng

Kho tri thức

Tận mục mũi giáo thời Đồ Đồng được trang trí bằng vàng

Những cây giáo khảm vàng cổ xưa đáng kinh ngạc bất ngờ được tìm thấy ở suối thiêng Đan Mạch.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật ở Boeslunde, Đan Mạch, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Vestsjælland tìm thấy hai vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Vestsjælland.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là hai ngọn giáo có niên đại khoảng năm 900–830 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Vestsjælland.
Chiều dài lưỡi giáo là 47 cm, và chiều dài tổng thể tính luôn phần tay cầm ước tính khoảng 60 cm. Ảnh: @Bảo tàng Vestsjælland.
Điều đáng nói là hai cây giáo này còn đang trong tình trạng khá tốt. Ảnh: @Bảo tàng Vestsjælland.
Có một số khảm vàng hình tròn dọc theo lưỡi giáo. Ảnh: @Bảo tàng Vestsjælland.
Điều làm nên sự đặc biệt thực sự của những vũ khí này chính là sự kết hợp giữa công nghệ sắt và trang trí vàng. Ảnh: @Bảo tàng Vestsjælland.
Theo những phát hiện của bảo tàng, vũ khí sắt với họa tiết vàng như vậy là điều chưa từng có, không chỉ ở Đan Mạch mà còn trên khắp Bắc Âu. Ảnh: @Bảo tàng Vestsjælland.
Hai ngọn giáo sắt này đại diện cho một thành tựu công nghệ đáng kinh ngạc, được phân loại là Thời kỳ Đồ Đồng. Chúng không chỉ là những vũ khí hữu dụng, mà còn là những vật phẩm uy tín, biểu trưng cho địa vị xã hội cao và sự giàu có. Ảnh: @Bảo tàng Vestsjælland.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Mũi giáo #Thời Đại Đồ Đồng #vàng #vũ khí #kim loại

