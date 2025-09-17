Hà Nội

Tận mục loài thú có túi duy nhất ăn mối, có đến 50 cái răng

Giải mã

Tận mục loài thú có túi duy nhất ăn mối, có đến 50 cái răng

Loài thú có túi nhỏ bé mang tên numbat (Myrmecobius fasciatus) không chỉ nổi bật bởi ngoại hình dễ thương mà còn bởi những đặc điểm sinh học độc đáo.

1. Loài thú có túi duy nhất ăn mối. Numbat là động vật có túi nhưng chế độ ăn lại đặc biệt: chúng gần như chỉ ăn mối, khác với các loài thú có túi khác thường ăn thực vật. Ảnh: Pinterest.
2. Bộ lông có sọc nổi bật. Bộ lông của numbat có sọc trắng – đen chạy dọc lưng, vừa giúp chúng ngụy trang dưới ánh sáng lốm đốm trong rừng, vừa tạo vẻ ngoài đáng yêu. Ảnh: Pinterest.
3. Số lượng răng nhiều bất thường. Numbat có tới 50–52 chiếc răng, nhiều hơn hầu hết các loài thú có túi còn tồn tại, dù phần lớn chúng ít khi dùng răng để nhai do ăn mối nhỏ bé. Ảnh: Pinterest.
4. Lưỡi dài và dính như lưỡi tắc kè. Lưỡi numbat có thể vươn dài tới 10–11 cm, phủ một lớp nước bọt dính giúp chúng dễ dàng bắt hàng nghìn con mối mỗi ngày. Ảnh: Pinterest.
5. Hoạt động vào ban ngày. Khác với nhiều loài thú có túi thường sống về đêm, numbat là một trong số ít hoạt động chủ yếu vào ban ngày để săn mối. Ảnh: Pinterest.
6. Sống đơn độc và lãnh thổ rõ ràng. Mỗi con numbat thường sống một mình và bảo vệ lãnh thổ riêng, chỉ gặp nhau khi đến mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
7. Từng phân bố rộng khắp, nay chỉ còn hạn chế. Trước kia numbat phân bố trên khắp miền nam Úc, nhưng nay chúng chỉ còn tồn tại ở một số khu bảo tồn tại Tây Úc do mất môi trường sống và thú săn mồi ngoại lai. Ảnh: Pinterest.
8. Biểu tượng bảo tồn của Tây Úc. Numbat được chọn làm biểu tượng động vật chính thức của bang Tây Úc từ năm 1973, nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc bảo tồn loài thú dễ thương này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#thú có túi ăn mối #numbat #đặc điểm sinh học numbat #răng số lượng lớn #lưỡi dài dính #bảo tồn loài numbat

