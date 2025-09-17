Tận mục loài thú có túi duy nhất ăn mối, có đến 50 cái răng

Loài thú có túi nhỏ bé mang tên numbat (Myrmecobius fasciatus) không chỉ nổi bật bởi ngoại hình dễ thương mà còn bởi những đặc điểm sinh học độc đáo.
Tại thôn Núc Thượng, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ việc người phụ nữ bị nhóm đối tượng xông vào tận nhà hành hung dã man.
45 ngày sắp tới, tử vi cho thấy bốn con giáp dưới đây sẽ được “tổ tiên độ trì”, mở ra cơ hội mới về công việc và tiền bạc.
Việc duy trì một vài loại cây phong thủy trong không gian sống cũng chính là cách để con cháu trân trọng sự sum vầy, mong cầu phúc lộc và gìn giữ sự an yên.
Dù giá lên tới 600.000 đồng/kg, cá ké vẫn không dễ để mua được do số lượng ngày càng khan hiếm.
Bề ngoài ngôi nhà kín đáo theo mong muốn gia chủ, nhưng bên trong mở ra một thế giới nhẹ nhàng, nơi ánh sáng, cây cỏ và ký ức làng quê cùng dung hòa.
Thành phố Kostiantynivka đang bị quân Nga bao vây từ 3 hướng và áp sát để chuẩn bị tổng tiến công trong chiến dịch thu đông sắp tới.
Bức tượng hiếm vị thần Ai Cập Pataikos được tìm thấy ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ gây xôn xao giới khảo cổ học.
Thay vì tập trung vào sức mạnh hay khả năng off-road, mẫu Lexus Glam LX được phát triển với mục tiêu tạo ra một không gian di động phục vụ cho phái đẹp.
Phong cách "nửa kín nửa hở", vừa có nét ngây thơ lại vừa quyến rũ của Yuju trong bộ ảnh mới khiến người hâm mộ "đổ đứ đừ".
Sĩ Thanh gây chú ý khi xuất hiện trong trang phục bó sát. Sau thời gian dài tập luyện nghiêm túc, người đẹp ngày càng tự tin khoe body săn chắc.
Ở tuổi U40, Huyền Baby sở hữu nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khiến người khác phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Trái ngược với suy đoán Ấn Độ từ bỏ vũ khí của Nga, nước này đang cân nhắc mua thêm hai hệ thống phòng không S-400, dù hợp đồng trước đó bị trì hoãn thêm 4 năm.
Các nhà khảo cổ học ở Hungary đã tìm thấy một thanh kiếm có từ thời Avar nhờ sử dụng công hiện đại và kỹ thuật khảo cổ học vệ tinh tiên tiến.
Mylodon là một chi lười đất khổng lồ đã tuyệt chủng, từng sinh sống ở Nam Mỹ, để lại nhiều dấu tích khảo cổ kỳ thú và câu chuyện gây tò mò.
Thanh Hằng nổi bật với phong cách menswear khi làm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2025. Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe vóc dáng săn chắc trong bộ đồ tập.
Thả nhẹ đôi ba tấm ảnh dạo phố, Tóc Tiên khiến người theo dõi phải trầm trồ với thần thái cực "slay" trong bộ ảnh mới.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/9, Xử Nữ cần phân rõ công - tư để tránh bị liên lụy, rắc rối. Bảo Bình tài vận tốt, đảm bảo được nguồn thu nhập cao.
Biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình mang phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng, có hồ bơi chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Bước sang tháng 8 âm lịch, những con giáp dưới đây có vận trình thuận lợi, làm ăn trúng lớn, sự nghiệp hứa hẹn đạt bước tiến vượt bậc.
Việc phát hiện ra nhiều tượng nữ thần đầu sư tử Sekhmet làm sáng tỏ thêm về diện mạo của đền thờ tang lễ của Pharaoh Amenhotep III.
Hình thức lừa đảo qua mã QR (quishing) đang bùng nổ toàn cầu, chỉ cần một thao tác quét sai người dùng có thể mất ngay dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng.