Tận mục loài thú có túi ăn thịt lớn nhất còn tồn tại

Giải mã

Vừa dữ dằn lại vừa bí ẩn, quỷ Tasmania (Sarcophilus harrisii) là một trong những loài thú có túi nổi tiếng nhất của Úc.

T.B (tổng hợp)
1. Loài thú có túi ăn thịt lớn nhất còn tồn tại. Quỷ Tasmania là loài thú có túi ăn thịt lớn nhất hiện nay sau khi hổ Tasmania tuyệt chủng, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái. Ảnh: Pinterest.
2. Tiếng kêu rùng rợn như ác quỷ. Chúng nổi tiếng với những tiếng gầm rú, rít và la hét ghê rợn, khiến người nghe liên tưởng đến âm thanh quái vật trong truyền thuyết. Ảnh: Pinterest.
3. Sức cắn mạnh nhất so với kích thước cơ thể. Hàm của quỷ Tasmania có lực cắn rất mạnh, thậm chí có thể nghiền nát xương của con mồi và xác chết động vật. Ảnh: Pinterest.
4. Thói quen ăn uống “tham lam”. Chúng có thể ăn một lượng thức ăn tương đương gần một nửa trọng lượng cơ thể chỉ trong một bữa duy nhất. Ảnh: Pinterest.
5. Có khả năng leo cây và bơi lội. Dù thân hình mập mạp, quỷ Tasmania vẫn leo cây giỏi và bơi được, giúp chúng tiếp cận nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Ảnh: Pinterest.
6. Thời gian sinh sản rất ngắn. Con cái chỉ mang thai khoảng 3 tuần, con non sinh ra cực kỳ nhỏ bé, phải bò vào túi mẹ để tiếp tục phát triển. Ảnh: Pinterest.
7. Loài vật bị đe dọa bởi bệnh ung thư lây truyền. Chúng đang đối mặt với căn bệnh ung thư mặt lây truyền qua cắn nhau, gây tử vong hàng loạt và đẩy loài vào nguy cơ tuyệt chủng. Ảnh: Pinterest.
8. Biểu tượng văn hóa của Tasmania. Quỷ Tasmania xuất hiện trên nhiều sản phẩm, linh vật và đặc biệt nổi tiếng toàn cầu nhờ nhân vật hoạt hình Taz trong Looney Tunes. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#quỷ Tasmania #thú có túi ăn thịt lớn nhất #bảo tồn động vật hoang dã #bệnh ung thư quỷ Tasmania #đặc điểm quỷ Tasmania #cân bằng sinh thái Úc

