Tận mục loài gấu duy nhất sinh sống ở Nam Mỹ

Giải mã

Tận mục loài gấu duy nhất sinh sống ở Nam Mỹ

Là loài gấu đặc hữu Nam Mỹ, gấu mắt kính (Tremarctos ornatus) sở hữu diện mạo độc đáo và nhiều đặc điểm sinh học lý thú.

T.B (tổng hợp)
Loài gấu duy nhất phân bố ở Nam Mỹ. Gấu mắt kính là loài gấu duy nhất sinh sống tại Nam Mỹ, chủ yếu phân bố ở dãy Andes từ Venezuela đến Bolivia. Ảnh: Pinterest.
Được đặt tên theo vết lông đặc trưng. Chúng có những mảng lông màu sáng quanh mắt trông giống như cặp kính, tạo nên tên gọi “gấu mắt kính”. Ảnh: Pinterest.
Chủ yếu ăn thực vật. Mặc dù thuộc loài ăn tạp, gấu mắt kính có chế độ ăn thiên về thực vật, đặc biệt là lá, trái cây, tre và cây họ cọ. Ảnh: Pinterest.
Giỏi leo trèo. Khác với nhiều loài gấu khác, chúng có khả năng leo trèo xuất sắc và thường nghỉ ngơi hoặc tìm thức ăn trên cây cao. Ảnh: Pinterest.
Có vai trò sinh thái quan trọng. Bằng việc phát tán hạt giống qua chất thải, gấu mắt kính góp phần duy trì sự đa dạng sinh học rừng Andes. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng văn hóa bản địa. Nhiều cộng đồng bản địa Nam Mỹ xem gấu mắt kính là linh vật và gắn liền với truyền thuyết cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Tình trạng nguy cấp. Do mất môi trường sống và săn bắn trái phép, gấu mắt kính hiện được xếp vào danh sách loài dễ bị tổn thương của IUCN. Ảnh: Pinterest.
Xuất hiện trong văn hóa đại chúng. Hình tượng gấu mắt kính được biết đến rộng rãi qua nhân vật gấu Paddington nổi tiếng trong văn học và điện ảnh. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
