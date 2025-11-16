Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tận mục chú chó hơn 3 tỷ đồng hút hàng chục nghìn người hâm mộ

Kinh doanh

Tận mục chú chó hơn 3 tỷ đồng hút hàng chục nghìn người hâm mộ

Hội tụ những nét đẹp hiếm có, chú chó Bulldog Pháp Rope Daddy được định giá tới hơn 3 tỷ đồng, ngốn khoảng 9,1 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng.

Hoàng Minh (theo Thesun)
Theo nghiên cứu của Câu lạc bộ Chăm sóc Chó Hoa Kỳ (AKC), số lượng chó Bulldog Pháp trên toàn cầu tăng 10 lần trong thập kỷ qua. Giống này vượt qua Golden Retriever để trở thành loài chó phổ biến nhất thế giới. Ảnh: Petz Park
Theo nghiên cứu của Câu lạc bộ Chăm sóc Chó Hoa Kỳ (AKC), số lượng chó Bulldog Pháp trên toàn cầu tăng 10 lần trong thập kỷ qua. Giống này vượt qua Golden Retriever để trở thành loài chó phổ biến nhất thế giới. Ảnh: Petz Park
Tuy nhiên, sự nổi tiếng chóng vánh dẫn đến thoái hóa về mặt di truyền, khiến chó Bulldog ngày càng trở nên gầy, dài và cao hơn - những đặc điểm bị coi là kém lý tưởng. Ảnh: Britannica
Tuy nhiên, sự nổi tiếng chóng vánh dẫn đến thoái hóa về mặt di truyền, khiến chó Bulldog ngày càng trở nên gầy, dài và cao hơn - những đặc điểm bị coi là kém lý tưởng. Ảnh: Britannica
Tuy nhiên, sự nổi tiếng chóng vánh dẫn đến thoái hóa về mặt di truyền, khiến chó Bulldog ngày càng trở nên gầy, dài và cao hơn - những đặc điểm bị coi là kém lý tưởng. Ảnh: Britannica
Tuy nhiên, sự nổi tiếng chóng vánh dẫn đến thoái hóa về mặt di truyền, khiến chó Bulldog ngày càng trở nên gầy, dài và cao hơn - những đặc điểm bị coi là kém lý tưởng. Ảnh: Britannica
Với bộ lông nâu kem tuyệt đẹp, đôi mắt vàng quyến rũ, thân hình nhỏ gọn và cái đầu vuông vức, Rope Daddy được coi là một trong những chú chó Big Rope sang trọng nhất thế giới. Ảnh: Julian Montoya/Instagram
Với bộ lông nâu kem tuyệt đẹp, đôi mắt vàng quyến rũ, thân hình nhỏ gọn và cái đầu vuông vức, Rope Daddy được coi là một trong những chú chó Big Rope sang trọng nhất thế giới. Ảnh: Julian Montoya/Instagram
Nhà lai tạo người Colombia, Julian Montoya, khẳng định chú chó hội tụ tất cả những đặc điểm tốt nhất của giống chó này. Ảnh: Instagram/leanbullz_julian
Nhà lai tạo người Colombia, Julian Montoya, khẳng định chú chó hội tụ tất cả những đặc điểm tốt nhất của giống chó này. Ảnh: Instagram/leanbullz_julian
Chú chó đắt tiền này ngốn của chủ nhân khoảng 350 USD (tương đương 9,1 triệu đồng) mỗi tháng cho chế độ ăn. Ảnh: Instagram/leanbullz_julian
Chú chó đắt tiền này ngốn của chủ nhân khoảng 350 USD (tương đương 9,1 triệu đồng) mỗi tháng cho chế độ ăn. Ảnh: Instagram/leanbullz_julian
Các bữa ăn đều có đầy đủ thịt sống, cà rốt, sữa chua Hy Lạp cùng với vitamin và các chất bổ sung đặc biệt. Ảnh: Thesun
Các bữa ăn đều có đầy đủ thịt sống, cà rốt, sữa chua Hy Lạp cùng với vitamin và các chất bổ sung đặc biệt. Ảnh: Thesun
Bên cạnh những đặc điểm ngoại hình được săn đón, Big Rope còn nổi tiếng thân thiện, tính khí điềm tĩnh và ít gặp vấn đề sức khỏe hơn các biến thể Bulldog Pháp khác. Ảnh: Estadão
Bên cạnh những đặc điểm ngoại hình được săn đón, Big Rope còn nổi tiếng thân thiện, tính khí điềm tĩnh và ít gặp vấn đề sức khỏe hơn các biến thể Bulldog Pháp khác. Ảnh: Estadão
Tài khoản instagram của chú chó Rope Daddy thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ theo dõi. Ảnh: The Sun
Tài khoản instagram của chú chó Rope Daddy thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ theo dõi. Ảnh: The Sun
Tại Mỹ, nhu cầu về chó Bulldog Pháp mang đặc điểm của Big Rope tăng gấp đôi. Sở thích này cũng lan rộng khắp Nam Mỹ và chắc chắn sẽ đẩy giá trị của những chú chó thuần chủng như Rope Daddy lên cao hơn nữa. Ảnh: The Sun
Tại Mỹ, nhu cầu về chó Bulldog Pháp mang đặc điểm của Big Rope tăng gấp đôi. Sở thích này cũng lan rộng khắp Nam Mỹ và chắc chắn sẽ đẩy giá trị của những chú chó thuần chủng như Rope Daddy lên cao hơn nữa. Ảnh: The Sun
Hoàng Minh (theo Thesun)
#Chó Bulldog Pháp phổ biến #Giá trị chó đắt tiền #Xu hướng nuôi chó xa xỉ #Ảnh hưởng của di truyền #Chăm sóc chó cao cấp #Sức khỏe và ngoại hình chó

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT