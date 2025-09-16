Hà Nội

Tận mục chiếc mũ sắt La Mã quý hiếm

Kho tri thức

Tận mục chiếc mũ sắt La Mã quý hiếm

Chiếc mũ sắt La Mã quý hiếm từ cuộc đụng độ hải quân năm 241 Trước Công Nguyên bất ngờ được tìm thấy gây ngạc nhiên giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Trong một cuộc khai quật khảo cổ dưới nước đáng chú ý từ đáy biển ngoài khơi quần đảo Egadi, nước Ý, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Ý bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Ý.
Các kỹ thuật, phân tích, thăm dò khảo cổ chuyên sâu cho thấy, đó là một chiếc mũ sắt Montefortino được quân đội La Mã sử ​​dụng từ khoảng thế kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 1 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Ý.
Chiếc mũ có dạng hình núm tròn trung tâm cùng tấm bảo vệ má đính liền thông qua các chốt đinh tán. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Ý.
.Chiếc mũ sắt Montefortino này là hiện vật quân sự liên quan đến Trận hải chiến Egadi vào năm 241 TCN, khép lại Chiến tranh Punic lần thứ nhất giữa Rome và Carthage. Điều này khiến mẫu vật không chỉ hiếm mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt bối cảnh lịch sử. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Ý.
"Mũ sắt Montefortino này là một trong những mũ sắt đẹp nhất và hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy", Francesco Paolo Scarpinato, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa và Bản sắc Sicily cho biết trong một tuyên bố. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Ý.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#chiếc mũ sắt #La Mã #hải chiến #trận chiến #binh sĩ

