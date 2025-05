Suzuki Fronx vừa được Chương trình đánh giá an toàn xe mới Nhật Bản (JNCAP) công bố kết quả thử nghiệm va chạm với mức đánh giá 4 sao.

Video: Suzuki Fronx sắp về Việt Nam nhận an toàn 4 sao từ JNCAP.

Theo công bố của JNCAP, Suzuki Fronx 2025 mới đạt 4 sao an toàn tổng thể theo hệ thống tiêu chuẩn vừa được cập nhật vào năm 2024. Mức điểm an toàn trung bình mà mẫu xe này đạt được là 84%, chia theo các hạng mục cụ thể như sau: 92% cho khả năng phòng tránh va chạm; 76% về hiệu quả bảo vệ cấu trúc thân xe khi tai nạn xảy ra; 100% cho hệ thống gọi cứu hộ tự động; 92% ở hạng mục phòng tránh va chạm; 76% cho cấu trúc bảo vệ an toàn khi xảy ra va chạm và 100% đối với hệ thống gọi cứu hộ tự động sau tai nạn.

JNCAP đánh giá cao khả năng thích nghi của Fronx với các tiêu chuẩn mới, bao gồm hệ thống phòng chống va chạm tại giao lộ và bảo vệ vùng chân người đi bộ khi bị va chạm – những yếu tố ngày càng quan trọng trong đô thị hiện đại.

Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn bị trừ điểm ở một số hạng mục như chất lượng đèn pha, khả năng bảo vệ vùng đầu người đi bộ và khả năng phát hiện người đi bộ vào ban đêm.

Dù chưa đạt mức điểm tối đa 5 sao, Fronx vẫn nằm trong nhóm các mẫu xe có điểm số cao nhất được JNCAP công bố từ đầu năm 2025 đến nay và chỉ xếp sau Honda Elevate – đối thủ trực tiếp của Fronx đã nhận được đánh giá 5 sao từ cùng tổ chức.

Suzuki Fronx được giới thiệu lần đầu vào tháng 1/2023 tại Ấn Độ. Dự kiến, xe sẽ chính thức được giới thiệu tại Indonesia vào ngày 28/5, sau đó là thị trường Việt Nam vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, khi hoàn tất các thủ tục kiểm định khí thải.

Tại Việt Nam, Suzuki Fronx gần như chắc chắn sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nơi đặt nhà máy sản xuất chính cho khu vực.

Mẫu xe này là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với các dòng xe đang được ưa chuộng như Toyota Raize, Kia Sonet hay Hyundai Venue.