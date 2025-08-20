Hà Nội

Kinh doanh

"Sửng sốt" loại rau từng bị vứt bỏ, nay 39 triệu đồng/kg

Từng chỉ là phần cây bị vứt bỏ khi trồng, chồi hoa bia giờ đây được xếp vào danh sách những loại rau đắt đỏ nhất hành tinh. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hoa bia (Humulus lupulus) vốn là loài thực vật thân leo trong họ Cannabaceae, được trồng phổ biến ở châu Âu từ thế kỷ 17 để tạo vị đắng và hương thơm cho bia. Ảnh: Wiki
Hoa bia (Humulus lupulus) vốn là loài thực vật thân leo trong họ Cannabaceae, được trồng phổ biến ở châu Âu từ thế kỷ 17 để tạo vị đắng và hương thơm cho bia. Ảnh: Wiki
Trước kia, người ta thường chỉ sử dụng hoa cái chưa thụ phấn, những chồi non mọc vào đầu mùa xuân bị coi là đồ thừa. Chúng thậm chí còn bị nhổ bỏ để cây tập trung nuôi hoa. Ảnh: Getty
Trước kia, người ta thường chỉ sử dụng hoa cái chưa thụ phấn, những chồi non mọc vào đầu mùa xuân bị coi là đồ thừa. Chúng thậm chí còn bị nhổ bỏ để cây tập trung nuôi hoa. Ảnh: Getty
Tuy nhiên, sự thay đổi của xu hướng ẩm thực đã biến “phế phẩm” này thành món ăn thượng hạng. Ảnh: Getty
Tuy nhiên, sự thay đổi của xu hướng ẩm thực đã biến “phế phẩm” này thành món ăn thượng hạng. Ảnh: Getty
Các đầu bếp danh tiếng ở châu Âu, đặc biệt là tại Hà Lan, Anh và Bỉ đã phát hiện ra hương vị độc đáo của chồi hoa bia. Từ đó, chồi hoa bia trở thành món rau hiếm hoi có giá trị ngang với những nguyên liệu xa xỉ bậc nhất. Ảnh: Getty
Các đầu bếp danh tiếng ở châu Âu, đặc biệt là tại Hà Lan, Anh và Bỉ đã phát hiện ra hương vị độc đáo của chồi hoa bia. Từ đó, chồi hoa bia trở thành món rau hiếm hoi có giá trị ngang với những nguyên liệu xa xỉ bậc nhất. Ảnh: Getty
Hiện nay, chồi hoa bia được xếp vào nhóm rau củ có giá thành cao nhất thế giới, dao động từ 1.000 - 1.500 USD/kg (tương đương 26 - 39 triệu đồng). Ảnh: Getty
Hiện nay, chồi hoa bia được xếp vào nhóm rau củ có giá thành cao nhất thế giới, dao động từ 1.000 - 1.500 USD/kg (tương đương 26 - 39 triệu đồng). Ảnh: Getty
Chồi hoa bia đắt đỏ không chỉ nằm ở hương vị đặc biệt, mà còn bởi sự khan hiếm và công phu trong khâu thu hoạch. Ảnh: Getty
Chồi hoa bia đắt đỏ không chỉ nằm ở hương vị đặc biệt, mà còn bởi sự khan hiếm và công phu trong khâu thu hoạch. Ảnh: Getty
Chồi hoa bia chỉ xuất hiện một lần trong năm, vào khoảng giữa tháng 2 đến tháng 3. Để phát triển tốt, cây phải trải qua từ 5 đến 6 tuần trong điều kiện gần như băng giá. Ảnh: Getty
Chồi hoa bia chỉ xuất hiện một lần trong năm, vào khoảng giữa tháng 2 đến tháng 3. Để phát triển tốt, cây phải trải qua từ 5 đến 6 tuần trong điều kiện gần như băng giá. Ảnh: Getty
Điều này khiến chồi hoa bia trở thành món quà hiếm hoi của thiên nhiên, không phải vùng nào cũng có thể trồng được. Ảnh: Vinabeco
Điều này khiến chồi hoa bia trở thành món quà hiếm hoi của thiên nhiên, không phải vùng nào cũng có thể trồng được. Ảnh: Vinabeco
Hơn nữa, chồi hoa bia xuất hiện rải rác, len lỏi trong tán lá. Người nông dân phải cúi xuống nhặt từng chồi nhỏ, tốn thời gian và công sức. Ảnh: Getty
Hơn nữa, chồi hoa bia xuất hiện rải rác, len lỏi trong tán lá. Người nông dân phải cúi xuống nhặt từng chồi nhỏ, tốn thời gian và công sức. Ảnh: Getty
Đặc biệt, chồi non rất nhanh hỏng, chỉ giữ được chất lượng tốt trong thời gian ngắn, vì vậy khâu bảo quản cũng phải cẩn trọng. Ảnh: Getty
Đặc biệt, chồi non rất nhanh hỏng, chỉ giữ được chất lượng tốt trong thời gian ngắn, vì vậy khâu bảo quản cũng phải cẩn trọng. Ảnh: Getty
Người trồng thường dựa vào diễn biến thời tiết để quyết định thời điểm thu hái, bởi chồi hoa bia chỉ có thể hái trong khoảng 2 tuần kể từ khi bắt đầu nhú mầm. Ảnh: Getty
Người trồng thường dựa vào diễn biến thời tiết để quyết định thời điểm thu hái, bởi chồi hoa bia chỉ có thể hái trong khoảng 2 tuần kể từ khi bắt đầu nhú mầm. Ảnh: Getty
#hoa bia đắt đỏ #chồi hoa bia #rau hiếm giá cao #thực phẩm cao cấp #trồng hoa bia #xu hướng ẩm thực mới

