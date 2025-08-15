Hà Nội

Sự thật rùng rợn sau thảm kịch sóng thần than bùn đoạt mạng 144 người

Kho tri thức

Sự thật rùng rợn sau thảm kịch sóng thần than bùn đoạt mạng 144 người

Cách đây 59 năm, thảm kịch "cơn sóng thần than bùn" đã xảy ra ở ngôi làng Aberfan, miền nam Xứ Wales (Anh) đoạt mạng 144 người, chủ yếu là học sinh.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 21/10/1966, 144 người ở ngôi làng Aberfan, miền nam Xứ Wales (Anh) thiệt mạng trong một thảm kịch rùng rợn. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, 116 người là học sinh trường tiểu học Pantglas. Ảnh: historyextra.
Khai thác than đem lại nguồn kinh tế chủ yếu cho ngành công nghiệp ở miền Nam Wales. Ngôi làng Aberfan với dân số khoảng 8.000 công nhân mỏ than và gia đình của họ. Ảnh: felinfach.com.
Từ vài năm trước khi xảy ra thảm kịch "cơn sóng thần than bùn", Hội đồng địa phương ở Aberfan đã liên lạc với Ủy ban Than Quốc gia (NCB), nơi điều hành mỏ Merthyr Vale Colliery gần làng Aberfan để bày tỏ mối lo ngại về đống bùn thải than khổng lồ tích tụ suốt nhiều năm và nằm ngay phía trên trường tiểu học Pantglas. Ảnh: felinfach.com.
Tuy nhiên, Ủy ban Than Quốc gia phớt lờ những khiếu nại của người dân, thậm chí còn đe dọa sẽ đóng mỏ nếu sự việc vẫn ầm ĩ. Ảnh: David Hurn | Magnum Photos.
Đến 7h30 sáng ngày 21/10/1966, các công nhân giám sát khu vực chứa bùn thải đã phát hiện đống bùn thải dịch chuyển. Mặc dù các công nhân khai thác than dừng đổ bùn thải nhưng vẫn không thể ngăn đống bùn tiếp tục dịch chuyển xuống. Ảnh: Fox Photos/Getty Images.
Đến 9h15 sáng hôm đó, một trận lở bùn than khủng khiếp đã xảy ra và đổ xuống ngôi làng Aberfan ở bên dưới. Sự việc này đã tạo ra "cơn sóng thần than bùn". Ảnh: PA Images via Getty Images.
Đống bùn thải cao khoảng 34m so với mặt đất và chứa gần 300.000 m3 bùn cao tới 9m lao nhanh xuống núi với tốc độ hơn 130 km/giờ. Hậu quả là trường tiểu học Pantglas bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi tường các phòng học đổ sập, vùi lấp nhiều học sinh bên trong. Ảnh: Stan Meagher/Express/Getty Images.
Ngay sau khi thảm họa kinh hoàng này, giới chức địa phương cùng người dân nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm người gặp nạn. Sau 15 ngày, họ tìm thấy 144 thi thể, trong đó có 116 trẻ em, 5 giáo viên và 23 người dân địa phương. Ảnh: George Freston/Getty Images.
Trong đó, 116 học sinh ở trong độ tuổi từ 7 - 11. Các nạn nhân khác ở trong độ tuổi từ 3 tháng đến 82 tuổi. Sau khi xảy ra thảm kịch kinh hoàng này, Ủy ban Than Quốc gia đối mặt chỉ trích và bị điều tra. Tuy nhiên, NCB không bị truy tố hay đối diện hình phạt nào khi phủ nhận hành vi sai trái. Ảnh: Ron Burton/Mirrorpix/Getty Images.
Thậm chí, Chủ tịch Ủy ban Than Quốc gia khi ấy là Lord Robens cho rằng thảm họa xảy do con suối ngầm chưa được biết đến trước đây nằm bên dưới núi bùn than gây ra. Ảnh: Syndication/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images.
Tâm Anh (TH)
