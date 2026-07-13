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Kho tri thức

Sự phi thường của những loài động vật sống giữa miệng núi lửa

Những miệng núi lửa tưởng chừng chỉ có đá nóng và khí độc lại trở thành mái nhà của nhiều loài động vật đặc biệt.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khi nhắc đến miệng núi lửa, nhiều người sẽ hình dung những dòng dung nham đỏ rực hoặc các hố sâu đầy khí độc. Thực tế, phần lớn núi lửa trên Trái Đất đang ở trạng thái ngủ yên hoặc đã tắt từ lâu. Theo thời gian, nhiều miệng núi lửa trở thành hồ nước, vách đá hoặc thung lũng biệt lập, tạo nên những hệ sinh thái độc đáo mà một số loài động vật đã thích nghi để sinh sống.

Ảnh: laprovincia

Một trong những ví dụ nổi tiếng là các vách đá dựng đứng trong miệng núi lửa, nơi nhiều loài chim săn mồi như Kền kền Rüppell làm tổ. Những bức tường đá cao giúp chúng tránh được nhiều loài săn mồi trên mặt đất, đồng thời tận dụng các luồng khí nóng bốc lên để cất cánh dễ dàng. Ở một số miệng núi lửa đã ngừng hoạt động, chim én, chim cắt và nhiều loài dơi cũng chọn các hốc đá làm nơi trú ngụ.

Ảnh: theeastafrican.co

Một môi trường đặc biệt khác là các hồ nằm trong miệng núi lửa. Hồ Natron, nằm trong vùng có hoạt động núi lửa mạnh ở Đông Phi, nổi tiếng với độ kiềm rất cao do các khoáng chất từ núi lửa hòa tan vào nước. Điều kiện khắc nghiệt này khiến rất ít loài có thể tồn tại, nhưng lại là nơi sinh sản quan trọng của hàng triệu con hồng hạc nhỏ. Nhờ ít kẻ săn mồi và nguồn tảo phát triển mạnh, hồ trở thành một trong những "vườn ươm" lớn nhất của loài chim tuyệt đẹp này.

Không chỉ động vật lớn, những vùng đất chịu ảnh hưởng của núi lửa còn là thiên đường của các sinh vật cực hạn. Vi khuẩn, tảo và nhiều vi sinh vật có thể phát triển trong các suối nước nóng giàu lưu huỳnh quanh miệng núi lửa, tạo thành nền tảng của chuỗi thức ăn. Côn trùng, nhện và các loài lưỡng cư nhỏ tiếp tục khai thác nguồn thức ăn này, hình thành nên những hệ sinh thái tưởng chừng không thể tồn tại giữa môi trường khắc nghiệt.

Ảnh: silversea

Ở nhiều hòn đảo núi lửa như quần đảo Galápagos, các miệng núi lửa và sườn núi còn là nơi sinh sống của nhiều loài đặc hữu. Điều kiện địa lý biệt lập đã thúc đẩy quá trình tiến hóa, tạo ra những loài bò sát, chim và động vật không nơi nào khác trên Trái Đất có được. Đây cũng là một trong những lý do khiến các đảo núi lửa trở thành "phòng thí nghiệm tự nhiên" cho các nhà sinh học nghiên cứu sự thích nghi và tiến hóa.

Tất nhiên, không phải mọi miệng núi lửa đều thích hợp cho sự sống. Những núi lửa đang hoạt động mạnh với nhiệt độ cao, dòng dung nham và khí độc gần như không cho phép động vật cư trú lâu dài. Tuy nhiên, ở những khu vực ổn định hơn, thiên nhiên luôn tìm ra cách lấp đầy khoảng trống. Từ những đàn hồng hạc rực rỡ trên hồ miệng núi lửa đến các loài chim làm tổ trên vách đá hay những vi sinh vật chịu nhiệt phi thường, tất cả đều cho thấy sự sống có thể thích nghi ở những nơi tưởng chừng khắc nghiệt nhất.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Hệ sinh thái miệng núi lửa #Động vật thích nghi môi trường khắc nghiệt #Hồ Natron và loài chim hồng hạc #Sinh vật cực hạn trong suối nước nóng #Đảo núi lửa và quá trình tiến hóa

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