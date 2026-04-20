Sự nghiệp, tình duyên gây chú ý của Á hậu Quỳnh Anh

Á hậu Quỳnh Anh lấn sân màn ảnh với hai dự án. Ngoài sự nghiệp ngày càng thăng hoa, cô còn có tình duyên viên mãn.

Á hậu Quỳnh Anh đang là cái tên thu hút sự chú ý khi góp mặt trong hai dự án phim ảnh. Chia sẻ trên VTV, nữ người mẫu cho biết cô đã không giấu được sự xúc động khi cầm trên tay tấm poster nhân vật của mình trong dự án điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ Vua Đinh". Ảnh: Fanpage Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ Vua Đinh.
Dù chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ, Quỳnh Anh vẫn cảm thấy vinh dự khi hình ảnh của mình xuất hiện trang trọng trong khung hình giới thiệu. Nàng hậu Quỳnh Anh cho biết thêm, dù thời lượng xuất hiện ngắn, cô cùng ê-kíp đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Ảnh: Fanpage Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ Vua Đinh.
Ngoài phim điện ảnh "Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ Vua Đinh", Quỳnh Anh còn tham gia phim truyền hình “Lời hứa đầu tiên” vừa lên sóng. Ảnh: Instagram Quỳnh Anh.
Trong "Lời hứa đầu tiên", Quỳnh Anh vào vai Thanh Hương - một cô gái xinh đẹp, đầy tham vọng trở thành á hậu trong một cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Instagram Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh cho biết, sau 7-8 năm theo đuổi nghề người mẫu, cô mong muốn thử sức với lĩnh vực khác để hình ảnh của mình nhiều màu sắc hơn. Nếu trước đây bố mẹ Quỳnh Anh từng đắn đo khi con gái theo nghề người mẫu, thì nay họ đã trở thành những khán giả trung thành, vui vẻ chờ đợi từng ngày để xem bộ phim "Lời hứa đầu tiên" lên sóng. Ảnh: Instagram Quỳnh Anh.
Bên cạnh những bước tiến mới trong sự nghiệp, chuyện tình cảm của Á hậu Quỳnh Anh cũng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: FB Neyun.
Bạn trai của cô là Neyun (tên thật Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998), một nhà sáng tạo nội dung, điển trai. Ảnh: FB Neyun.
Theo Vietnamnet, Neyun cao 1m63m, thấp hơn bạn gái 10cm. Ảnh: FB Neyun.
Quỳnh Anh từng chia sẻ về chuyện tình với Neyun: "Đâu đó vẫn có ý kiến trái chiều nhưng tôi không bận tâm, bản thân hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất". Ảnh: Instagram Quỳnh Anh.
Xem video: "Quỳnh Anh trong phim Lời hứa đầu tiên". Nguồn Instagram Quỳnh Anh
