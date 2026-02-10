Hà Nội

Á hậu Quỳnh Anh – Neyun ngày càng mặn nồng sau khi công khai hẹn hò

Giải trí

Á hậu Quỳnh Anh và Neyun ngày càng thoải mái thể hiện sự gắn bó. Những khoảnh khắc đồng hành của cặp đôi nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp)
Á hậu Quỳnh Anh và TikToker Neyun chính thức công khai hẹn hò vào năm 2025 khi chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trao nhau nụ hôn trong bữa tiệc lãng mạn nhân dịp 20/10. Từ đó đến nay, cặp đôi liên tục đồng hành trong nhiều hoạt động đời thường lẫn sự kiện. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Quỳnh Anh – Neyun thể hiện sự thân thiết qua các cử chỉ gần gũi, ánh nhìn và sự tương tác tự nhiên dành cho nhau. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
Cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau tham dự sự kiện, dạo phố, ăn uống hay du lịch. Ảnh: FB Neyun.
Khi ở bên Quỳnh Anh, Neyun cho thấy sự quan tâm tinh tế khi luôn chủ động đồng hành, hỗ trợ bạn gái trong các hoạt động. Ảnh: FB Neyun.
Quỳnh Anh và Neyun thường xuyên đăng tải hình ảnh chung trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ sâu về chuyện tình cảm trước truyền thông. Ảnh: FB Neyun.
Á hậu Quỳnh Anh được nhiều khán giả nhận xét ngày càng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực kể từ khi bước vào mối quan hệ tình cảm. Ảnh: FB Neyun.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Vietnamnet năm 2024, Quỳnh Anh từng chia sẻ bản thân chưa từng hẹn hò. “25 năm trời không một mảnh tình vắt vai là câu chuyện của Quỳnh Anh”, nàng hậu nói. Ảnh: FB Neyun.
Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 hoạt động với vai trò người mẫu trong nhiều năm qua. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2018 và đăng quang quán quân Supermodel Me – Tôi là siêu mẫu châu Á 2021. Ảnh: FB Quỳnh Anh.
