Cộng đồng trẻ

Streamer gốc Việt khiến fan 'mất ăn mất ngủ' với mốt không nội y nóng bỏng

Với loạt ảnh mới, Vyvan Le tiếp tục khẳng định phong cách thời trang gợi cảm, táo bạo đã trở thành thương hiệu cá nhân của cô.

Trầm Phương
Streamer mang hai dòng máu Việt - Trung, Vyvan Le (tên thật là Lê Vỹ Vân, sinh năm 1995) luôn là cái tên gây chú ý trong cộng đồng game thủ và giới trẻ nhờ tài năng chơi game đa dạng cùng phong cách thời trang vô cùng táo bạo và quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Vyvan Le còn là người mẫu ảnh, và chính gu ăn mặc đậm chất gợi cảm đã giúp cô nàng sở hữu lượng fan đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh mới nhất được chia sẻ trên trang cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi, Vyvan Le "chiêu đãi" người hâm mộ bằng loạt ảnh khoe trọn vóc dáng chuẩn mực trong mốt diện đồ không nội y. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Vyvan Le xuất hiện đầy cuốn hút với mái tóc dài nhuộm hồng pastel nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng diện một chiếc váy hai dây màu đen, dáng xòe nhẹ, nhưng điểm nhấn chính là thiết kế xẻ sâu và mỏng manh ở phần thân trên, để lộ trọn vẹn đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng eo "con kiến" đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IGNV)
Chiếc váy đen mỏng, cổ yếm buộc dây, với phần xẻ táo bạo, gần như xuyên thấu, thể hiện sự phóng khoáng trong phong cách ăn mặc của nữ streamer. (Ảnh: IGNV)
Dù là những khoảnh khắc tạo dáng "pose" ảnh gương mặt lạnh lùng hay nháy mắt tinh nghịch, Vyvan Le đều toát lên vẻ quyến rũ, "đốt mắt" người xem. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đây không phải lần đầu tiên Vyvan Le thử nghiệm với mốt "no-bra" hay các trang phục "kiệm vải", nhưng mỗi lần xuất hiện, cô nàng đều biết cách làm mới mình và khiến người xem không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Nữ streamer 9x này luôn biết cách tận dụng lợi thế về hình thể và gương mặt xinh đẹp, cùng gu thời trang đậm chất "cool girl" để duy trì sức hút trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Cô thường xuyên chia sẻ các bức ảnh đời thường, du lịch với phong cách cực kỳ gợi cảm, từ áo xuyên thấu, crop-top siêu ngắn đến mốt khoe lưng trần táo bạo, khiến cho cộng đồng người hâm mộ luôn "đứng ngồi không yên". (Ảnh: IGNV)
#Vyvan Le #Streamer #Thời trang #Gợi cảm #Nội y #Trendy

