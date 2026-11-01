Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[SPOTLIGHT] Vì sao thịt heo Việt đắt hơn hàng nhập tới 55%?

SPOTLIGHT

[SPOTLIGHT] Vì sao thịt heo Việt đắt hơn hàng nhập tới 55%?

Thịt heo nhập khẩu tại TP HCM rẻ hơn hàng Việt tới 55% dù nguồn cung tăng. Giá cám tăng 15–20% và chi phí phân phối tạo sức ép lên ngành chăn nuôi.

Minh Quân - Hà Anh
#Thịt heo #Thịt heo nhập khẩu #Chăn nuôi heo #Giá thức ăn chăn nuôi #Chi phí phân phối

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT