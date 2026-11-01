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[SPOTLIGHT] SpaceX vay 40 tỷ USD mua chip AI giữa nguy cơ thanh lọc

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[SPOTLIGHT] SpaceX vay 40 tỷ USD mua chip AI giữa nguy cơ thanh lọc

SpaceX dự kiến vay 40 tỷ USD để mua GPU, trong khi Elon Musk cảnh báo hơn 200 doanh nghiệp hạ tầng AI có thể phá sản hoặc sáp nhập khi dòng vốn bị siết.

Minh Quân - Hà Anh
#SpaceX #Elon Musk #Chip AI #Hạ tầng AI #Sáp nhập doanh nghiệp

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