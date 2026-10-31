Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Khóa học làm giàu gần 1,5 tỷ đồng: Cần lưu ý gì?
Cơ quan An ninh mạng cảnh báo quảng cáo làm giàu nhanh. Luật sư khuyên kiểm tra kỹ hợp đồng, giảng viên và dòng tiền trước khi đóng học phí.
Cơ quan An ninh mạng cảnh báo quảng cáo làm giàu nhanh. Luật sư khuyên kiểm tra kỹ hợp đồng, giảng viên và dòng tiền trước khi đóng học phí.
Cơ quan An ninh mạng cảnh báo quảng cáo làm giàu nhanh. Luật sư khuyên kiểm tra kỹ hợp đồng, giảng viên và dòng tiền trước khi đóng học phí.
Hội đồng thẩm định thông qua quy hoạch TPHCM với tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển siêu đô thị đa cực và hoàn thành mạng lưới metro vào năm 2050.
Quý III, giao dịch nhà đất TP HCM giảm 83% so với quý trước. Giá cao và ưu đãi chưa giúp giảm số tiền thực trả khiến doanh nghiệp khó kích cầu.
California Fitness thông báo đóng các cơ sở ở Hà Nội ngày 24–25/10, khiến cả nước chỉ còn 3 chi nhánh. Hội viên lo quyền lợi, người lao động bị nợ bảo hiểm.
Sáng 25/10, Đại học Quốc gia Hà Nội khánh thành khu thử nghiệm UAV tại Hòa Lạc, đồng thời đưa vào hoạt động phòng thí nghiệm chip bán dẫn và trung tâm thực hành.
TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11-12 để kích cầu, nhưng nhiều đơn vị lo áp lực dòng tiền và nguy cơ ảnh hưởng sản xuất.
Nhiều ngân hàng giảm lãi vay sản xuất từ 19/10, nhưng người mua nhà vẫn chịu lãi suất 11-14%, thậm chí khoản vay thả nổi có thể lên tới 15%.
Xuất khẩu gỗ Việt đạt 13,4 tỷ USD sau 9 tháng, tăng 7%. Doanh nghiệp cần tìm khách hàng mới và xây dựng chiến lược riêng tại Hà Lan, Australia.
Hợp đồng mua nhà cũ chờ hoàn tất tại Mỹ giảm 7,3% trong tháng 9, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001 khi lãi suất vay mua nhà tăng.
Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đạt 104 triệu USD trong 9 tháng, trong đó Brazil chiếm 48 triệu USD. Đề xuất hạn ngạch có thể ảnh hưởng đà tăng trưởng này.
Cơ quan An ninh mạng cảnh báo quảng cáo làm giàu nhanh. Luật sư khuyên kiểm tra kỹ hợp đồng, giảng viên và dòng tiền trước khi đóng học phí.
Hội đồng thẩm định thông qua quy hoạch TPHCM với tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển siêu đô thị đa cực và hoàn thành mạng lưới metro vào năm 2050.
Quý III, giao dịch nhà đất TP HCM giảm 83% so với quý trước. Giá cao và ưu đãi chưa giúp giảm số tiền thực trả khiến doanh nghiệp khó kích cầu.
California Fitness thông báo đóng các cơ sở ở Hà Nội ngày 24–25/10, khiến cả nước chỉ còn 3 chi nhánh. Hội viên lo quyền lợi, người lao động bị nợ bảo hiểm.
Sáng 25/10, Đại học Quốc gia Hà Nội khánh thành khu thử nghiệm UAV tại Hòa Lạc, đồng thời đưa vào hoạt động phòng thí nghiệm chip bán dẫn và trung tâm thực hành.
TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết sớm trong tháng 11-12 để kích cầu, nhưng nhiều đơn vị lo áp lực dòng tiền và nguy cơ ảnh hưởng sản xuất.
Nhiều ngân hàng giảm lãi vay sản xuất từ 19/10, nhưng người mua nhà vẫn chịu lãi suất 11-14%, thậm chí khoản vay thả nổi có thể lên tới 15%.
Xuất khẩu gỗ Việt đạt 13,4 tỷ USD sau 9 tháng, tăng 7%. Doanh nghiệp cần tìm khách hàng mới và xây dựng chiến lược riêng tại Hà Lan, Australia.
Hợp đồng mua nhà cũ chờ hoàn tất tại Mỹ giảm 7,3% trong tháng 9, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001 khi lãi suất vay mua nhà tăng.
Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đạt 104 triệu USD trong 9 tháng, trong đó Brazil chiếm 48 triệu USD. Đề xuất hạn ngạch có thể ảnh hưởng đà tăng trưởng này.
Thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng trong 9 tháng nhưng lượng hàng bán chỉ nhích 1%. Các khoản phí trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki có thể ngốn 35-40% doanh thu.
Chi phí chăn nuôi tăng khiến doanh nghiệp ở Xuyên Mộc và trang trại gà phải thu hẹp đàn, nhưng giá thịt, trứng bán lẻ vẫn cao do nhiều khâu phân phối.
Quý III/2026, 1,6 triệu thanh niên Việt Nam thuộc nhóm 3 không, chiếm 11,2% cả nước. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cảnh báo nguy cơ lãng phí nguồn lực.
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Dòng tiền chờ mua tại các công ty chứng khoán giảm 15.200 tỷ đồng trong quý III, còn 71.500 tỷ đồng. FiinTrade nhận định lực cầu suy yếu dù VN-Index hồi gần 70 điểm.
Tại Trung Quốc, Bain ghi nhận thị trường xa xỉ cá nhân giảm 19% năm 2024, trong khi đồ hiệu đã qua sử dụng tăng 15-20%, buộc các hãng phương Tây phải