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[SPOTLIGHT] Hà Nội dự kiến buộc phá dỡ sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh

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[SPOTLIGHT] Hà Nội dự kiến buộc phá dỡ sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh

HĐND Hà Nội dự kiến xem xét nghị quyết buộc phá dỡ các hạng mục vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh; chủ đầu tư không chấp hành có thể bị cưỡng chế.

Minh Quân - Hà Anh
#Mường Thanh #Hà Nội #Vi phạm xây dựng #Phá dỡ công trình #Cưỡng chế hành chính

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