Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Song sắt cửa sổ thời La Mã hiếm hoi, nguyên vẹn chưa từng thấy

Kho tri thức

Song sắt cửa sổ thời La Mã hiếm hoi, nguyên vẹn chưa từng thấy

Lưới cửa sổ La Mã hiếm hoi được các nhà khảo cổ tìm thấy còn nguyên vẹn ở Mérida, Tây Ban Nha.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Mérida là nơi có di sản thế giới được UNESCO công nhận, nơi lưu giữ những tàn tích được bảo tồn cực kỳ tốt của một thuộc địa La Mã cổ đại. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Mérida là nơi có di sản thế giới được UNESCO công nhận, nơi lưu giữ những tàn tích được bảo tồn cực kỳ tốt của một thuộc địa La Mã cổ đại. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Khi tiến hành khai quật tại một Nhà La Mã của Đấu trường La Mã ở Mérida, Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida đã có một phát hiện hết sức phi thường khác. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Khi tiến hành khai quật tại một Nhà La Mã của Đấu trường La Mã ở Mérida, Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida đã có một phát hiện hết sức phi thường khác. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Đó là một song sắt còn nguyên vẹn từng được gắn trên cửa sổ của Nhà La Mã này, ước tính có niên đại từ thế kỷ thứ 1 Sau Công nguyên. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Đó là một song sắt còn nguyên vẹn từng được gắn trên cửa sổ của Nhà La Mã này, ước tính có niên đại từ thế kỷ thứ 1 Sau Công nguyên. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Các cuộc phân tích, thăm dò khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, đây là tấm lưới cửa sổ apodyterium. Nó bị bong ra khi tường và trần Nhà La Mã sụp đổ, đó là lý do tại sao người ta tìm thấy gạch và tegulae (ngói lợp mái) bị kẹt bên dưới tấm lưới cửa sổ này. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Các cuộc phân tích, thăm dò khảo cổ chuyên sâu hơn cho thấy, đây là tấm lưới cửa sổ apodyterium. Nó bị bong ra khi tường và trần Nhà La Mã sụp đổ, đó là lý do tại sao người ta tìm thấy gạch và tegulae (ngói lợp mái) bị kẹt bên dưới tấm lưới cửa sổ này. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Tấm lưới cửa sổ La Mã được nâng lên và chuyển đến Bảo tàng Nghệ thuật La Mã Quốc gia Tây Ban Nha, nơi nó sẽ được làm sạch tiếp tục và phục chế để trưng bày sau này. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Tấm lưới cửa sổ La Mã được nâng lên và chuyển đến Bảo tàng Nghệ thuật La Mã Quốc gia Tây Ban Nha, nơi nó sẽ được làm sạch tiếp tục và phục chế để trưng bày sau này. Ảnh: @Liên đoàn Di tích Thành phố Mérida.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#Lưới cửa sổ #La Mã #đấu trường #công trình #cửa sổ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT